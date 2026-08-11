José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a pris sa décision concernant le dossier de la crise entre le duo Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, qui a éclaté à la fin de la saison dernière.

Il y a plus de 3 mois, un accrochage a eu lieu entre les joueurs à l'intérieur du vestiaire de l'équipe, et l'affaire s'est terminée par le transfert du joueur uruguayen à l'hôpital après avoir reçu un coup violent à la tête.

Selon le journal « AS », José Mourinho compte énormément sur Tchouaméni et Valverde pour reconstruire le Real Madrid.

L'entraîneur portugais espère que cet incident a été définitivement classé, afin qu'il puisse mettre en œuvre son plan les concernant.

Les deux joueurs ont publiquement déclaré s'être réconciliés, mais ils n'ont plus joué ensemble dans le moindre match depuis l'incident survenu le 7 mai.

Ainsi, leur retour ensemble à Valdebebas est censé confirmer la disparition totale des tensions.

Pour Mourinho, le principal problème réside dans l'aspect sportif, car son projet repose largement sur l'harmonie entre les joueurs du milieu de terrain.

L'entraîneur portugais souhaite utiliser Valverde et Tchouaméni dans un double pivot, derrière Yan Diomandé, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham.

Cependant, l'entraîneur ne prévoit aucune intervention particulière ni réunions supplémentaires entre les joueurs, estimant que la question a été réglée en interne.

Mourinho a décidé de n'intervenir qu'en cas d'apparition de nouvelles tensions, car la réussite de son plan reposera notamment sur la capacité de Tchouaméni et Valverde à retrouver leur entente et leur harmonie.