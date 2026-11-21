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Après Uli Hoeneß et Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge a lui aussi mis en cause Jamal Musiala, autrefois tant encensé. Son interview tombe mal et en dit long. Commentaire.

C’est précisément le 14 février que le Bayern Munich a annoncé la prolongation du contrat de Jamal Musiala. Le jour de la Saint-Valentin, le jour des amoureux. À l’époque, début 2025, les dirigeants du Bayern avaient visiblement des papillons dans le ventre. Le président Herbert Hainer avait qualifié cet accord de « cadeau pour le club et ses supporters » et déclaré : « Félicitations à notre direction sportive et à notre directoire. Aujourd’hui est un très bon jour pour le Bayern Munich. »

Des paroles d’un autre temps. Désormais, les dirigeants munichois semblent manifestement unanimes : cette Saint-Valentin 2025 aurait été un très mauvais jour pour le Bayern Munich.

Musiala, alors au sommet de son art et parmi les joueurs les plus prometteurs du monde, s’est vu garantir un salaire annuel de 25 millions d’euros lors de sa prolongation jusqu’en 2030. Une somme que, notamment à cause de blessures et de problèmes de santé dont il n’est pas responsable, il n’a depuis même pas commencé à justifier. Et que, redoutent les dirigeants, il ne justifiera peut-être plus jamais. Il faudrait donc éventuellement reparler bientôt de son salaire. Autrement dit : le réduire.

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Les dirigeants munichois défendent actuellement cette position dans le cadre d’une campagne surprenante. Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, a ouvert la voie il y a deux semaines . Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, lui a emboîté le pas ce mercredi, avant que Karl-Heinz Rummenigge, membre comme Hoeneß du conseil de surveillance, ne tienne les propos les plus sévères jusqu’ici sur Sky après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne, vendredi. Cette campagne en dit long, mais elle est totalement contre-productive dans la situation actuelle.

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Rummenigge compromet aussi les chances de réussite sportive

L’interview de Rummenigge a constitué le point d’orgue négatif d’une soirée désastreuse pour les Munichois. À domicile contre le 1. FC Cologne, candidat au maintien, ils ont dû se contenter d’un nul 1-1 . Le Bayern a en outre perdu ses deux meilleurs joueurs, Harry Kane et Michael Olise. Si les nouvelles concernant Olise sont désormais légèrement rassurantes, Kane sera absent trois à quatre mois en raison d’une rupture de la syndesmose . La situation, déjà tendue en attaque, se complique donc encore. Ismael Saibari et Serge Gnabry sont eux aussi indisponibles pour plusieurs semaines, même si Luis Diaz pourrait bientôt faire son retour.

La seule bonne nouvelle contre Cologne était, à vrai dire, le retour de Musiala après deux mois d’absence sur blessure. C’est précisément cette nouvelle que Rummenigge a gâchée avec une interview qui semblait particulièrement malvenue. Pourquoi laisser ce sujet prendre une telle ampleur maintenant, alors que la situation d’ensemble est déjà extrêmement délicate pour les Munichois ?

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L’interview de Rummenigge pose d’abord question vis-à-vis de Musiala lui-même : son retour tant attendu se trouve ainsi accompagné de doutes plutôt que de confiance. Vu de l’extérieur, cela ne ressemble guère au Bayern Munich, où l’esprit de famille occupe traditionnellement une grande place. Au lieu de cela, Musiala est en quelque sorte livré à la vindicte publique par les plus hauts responsables du club.

Au moins, l’entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl ont vigoureusement soutenu leur joueur, si éprouvé par les blessures, comme ils l’avaient déjà fait lors de la conférence de presse de la veille. Ils ont ainsi également mis en évidence des divergences internes sur ce dossier.

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Au-delà du cas personnel de Musiala, Rummenigge a aussi compromis, plus généralement, les chances de réussite sportive d’une équipe diminuée par les absences. Avec une liste d’indisponibles aussi longue, Musiala est actuellement, par la force des choses, l’un des rares joueurs sur lesquels le Bayern peut fonder ses espoirs. Le mettre publiquement en cause précisément maintenant, et avec une telle insistance, ne devrait guère favoriser les performances dont l’équipe a cruellement besoin, ni, par conséquent, les résultats des prochains matches.

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Que s’est-il passé entre le Bayern Munich et Jamal Musiala ?

Indépendamment de ce mauvais timing, l’interview de Rummenigge montre désormais très clairement qu’il existe des tensions entre le Bayern Munich et Musiala, ou ses représentants. Lors de la prolongation ou par la suite, il a dû se passer des choses que les dirigeants n’acceptent absolument pas. Ils doivent avoir de bonnes raisons de prendre ainsi les devants, d’une manière qui semble orchestrée : autrement, cela ne s’explique pas. Ce faisant, ils ouvrent automatiquement, et sans doute aussi délibérément, la porte à toutes sortes de spéculations.

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En fin de compte, il est assez exceptionnel qu’un contrat conclu d’un commun accord soit remis en question à ce point par le club. Mais même si les dirigeants estiment que, faute d’amélioration, le salaire de Musiala ne serait « plus soutenable », comme l’a formulé Rummenigge, on voit mal comment ils pourraient imposer la réduction salariale envisagée.

Il serait en tout cas très surprenant que Musiala l’accepte de son plein gré. Pourquoi le ferait-il ? Les contrats sont toujours des paris. Certains sont gagnants, d’autres non. Parfois, le club y gagne, parfois le joueur, parfois les deux, parfois aucun des deux. Tout le monde doit l’accepter, à condition, bien sûr, que toutes les parties aient été honnêtes entre elles au moment de signer.

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Bayern Munich : de grandes inquiétudes pour la santé de Jamal Musiala

Reste enfin la question centrale : l’état de santé de Musiala, qui suscite de vives inquiétudes, surtout après les propos de Rummenigge. Il a ainsi déclaré à propos du joueur de seulement 23 ans : « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a très souvent montré ici, dans ce stade. » Une phrase dont la portée ne devient vraiment évidente qu’à la deuxième ou à la troisième lecture.

La thèse de Rummenigge repose sur le dysfonctionnement neurologique de Musiala, révélé publiquement cet été mais connu depuis plus longtemps. Les séquelles de sa fracture du péroné, survenue à l’été 2025, jouent peut-être aussi un rôle. Il était en tout cas étonnant que Musiala soit absent pendant huit semaines à cause de sa déchirure des fibres musculaires subie à la mi-septembre, soit nettement plus longtemps que ce qui est normalement prévu pour une telle blessure.