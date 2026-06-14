Une brève déclaration laisse entrevoir le départ d’une star du FC Barcelone du Camp Nou

Ferran Torres, attaquant de l’équipe d’Espagne et du FC Barcelone, a botté en touche lorsqu’on lui a demandé s’il resterait au club catalan la saison prochaine.

Interrogé lors d’une conférence de presse, à la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre le Cap-Vert, l’attaquant a esquivé une question directe sur son avenir au club catalan en affirmant : « Je me vois jouer demain contre le Cap-Vert », a-t-il coupé court, une réponse laconique qui laisse la porte ouverte à un éventuel départ, d’autant plus que son nom a récemment été associé au Paris Saint-Germain.

Convoqué en conférence de presse par la « Roja » à la veille du coup d’envoi, l’attaquant a évoqué tant son avenir barcelonais que la rencontre face au Cap-Vert.

Ses propos, brèves mais claires, rappellent qu’aucune garantie ne confirme son maintien au sein du club catalan, malgré son statut de joueur clé en fin de saison et sa capacité à devancer Robert Lewandowski dans le onze de départ. Le Barça, qui aurait pu entamer plus tôt les discussions pour prolonger son contrat, se retrouve désormais dans l’obligation d’accélérer.

Récemment lié au Paris Saint-Germain, l’ancien Valencian devrait pourtant être aligné d’entrée avec la Roja lors de la Coupe du monde. Une perspective qui incite le club catalan à accélérer la finalisation de la prolongation de son contrat afin d’éviter de le perdre librement ou à moindre coût.

Concernant la Coupe du monde, l’attaquant a lancé : « Ce groupe compte 26 capitaines. »

Concernant la rencontre face au Cap-Vert, programmée lundi, l’attaquant a mis en garde contre toute forme de sous-estimation de l’adversaire, rappelant que « le match d’ouverture est extrêmement important. L’adversaire n’a rien à perdre, ce qui ajoute toujours un niveau de difficulté ».