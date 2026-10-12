La tension a envahi le stade "Santiago Bernabéu" et les joueurs du Real Madrid lors de l'un des moments les plus critiques et les plus tendus de la saison jusqu'à présent. En quelques instants, la joie provoquée par le but de Vinicius face à Villarreal samedi dernier s'est transformée en frustration, après que l'arbitre de la rencontre, Isidro Díaz de Mera, a annulé le but et expulsé le joueur brésilien à la suite d'un recours à l'assistance vidéo (VAR).









Après avoir reçu le carton rouge, le joueur du Real Madrid s'est précipité vers l'arbitre, un incident consigné dans le rapport officiel de la rencontre, selon le journal "Sport" catalan.

Díaz de Mera a expliqué dans son rapport : "Pendant un arrêt de jeu, après son expulsion et avant de quitter la pelouse, Vinicius a continué de protester à haute voix contre ma décision et s'est avancé vers moi de manière agressive, ce qui a nécessité l'intervention de ses coéquipiers pour le retenir, bien que je n'aie pas pu distinguer de mots précis."

Si l'arbitre n'a pas pu distinguer "de mots précis" prononcés par l'ailier, les caméras de la chaîne DAZN ont capté la scène et révélé avec précision ce qu'a dit l'international brésilien.

En pleine révision de l'incident via l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), Saliba, le défenseur de Villarreal, a lui-même utilisé des gestes pour expliquer à Vinicius qu'il l'avait tiré par les cheveux durant l'action. Bellingham, qui observait la scène depuis l'arrière, a alors crié : "Ce n'est rien !", et a incité le public du "Santiago Bernabéu" à mettre la pression sur l'arbitre.

Dès que l'arbitre Díaz de Mera a brandi le carton rouge, Vinicius a explosé de colère, criant : "Rouge ? Non ! Non !", avant de se ruer vers l'arbitre, n'eût été l'intervention de Rüdiger et de ses autres coéquipiers pour l'en empêcher.

Le joueur brésilien a répété quatre fois la phrase "Pourquoi fais-tu ça ?", comme l'ont montré les images de DAZN. Bellingham, qui semblait stupéfait et incrédule face à la décision de l'arbitre, a commenté : "Incroyable... putain... ce n'est plus du football. Incroyable."

La colère de Vinicius Junior s'est poursuivie alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires. Endrick a dû l'accompagner dans le tunnel et, pendant ce temps, le joueur du Real Madrid, titulaire du maillot numéro 7, a bousculé un employé de la Ligue espagnole (la Liga), même si ce dernier incident n'a pas été consigné dans le rapport de match.

Le joueur brésilien s'expose désormais à une sanction qui devrait l'éloigner des terrains pour au moins deux rencontres : il manquerait le match contre Séville ainsi que le "Clasico" face au Barça, prévu le 25 octobre au stade "Spotify Camp Nou".

La décision finale est attendue mercredi prochain, lorsque le comité de compétition rendra son verdict, même si le Real Madrid devrait déposer un recours contre toute décision qui pourrait être prise.



