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L'expérience de Marc-André ter Stegen à l'Ajax n'a rien d'un échec sur le plan sportif. Le gardien allemand a su surmonter des débuts difficiles pour s'imposer comme titulaire dans les plans de l'entraîneur Michel Sánchez. Mais son avenir reste ouvert à d'autres options, lui qui souhaite continuer à jouer en Liga.

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Après de longues années passées à Barcelone et plusieurs mois à Gérone, le gardien allemand se sent particulièrement bien en Espagne. C'est pourquoi il vise un retour en Liga, bien qu'il soit actuellement engagé dans son prêt à l'Ajax, où il a commencé à retrouver son niveau et sa place au sein de l'équipe néerlandaise.

Dans ce contexte, Valence s'est penché sur le dossier du gardien de 34 ans. Selon l'émission « Onda Deportiva Valencia », diffusée sur la radio « Onda Cero », Braulio Vázquez, le directeur sportif du club, s'est renseigné sur la situation de ter Stegen et sur la possibilité de le recruter.

Le gardien allemand est lié au FC Barcelone par un contrat courant jusqu'en 2028, tandis que son prêt actuel à l'Ajax prendra fin le 30 juin prochain.

Ter Stegen avait exprimé son souhait de réintégrer l'effectif catalan à l'issue de la saison, mais l'intérêt de Valence pourrait lui ouvrir une autre voie au sein du football espagnol. Pour le Barça, cette piste présente aussi un intérêt financier : le club catalan prend en charge 90 % du salaire du gardien pendant son prêt actuel, l'Ajax ne réglant qu'une part très limitée de sa rémunération. Un transfert à Valence représenterait donc une occasion d'alléger davantage cette charge financière, selon le quotidien Sport.

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Le Barça avait accepté de prêter ter Stegen pour des raisons sportives et financières, l'entraîneur Hansi Flick ne comptant pas sur lui et la direction sportive souhaitant libérer une part importante de la masse salariale. Le club pourrait donc être disposé à étudier toute offre lui offrant un bénéfice financier plus important.

Le FC Barcelone reste pour l'heure dans l'expectative, attendant de savoir si l'intérêt de Valence se traduira par une démarche concrète et une offre officielle. D'autant que le club catalan ne semble pas pressé de prendre une nouvelle décision concernant l'avenir de son gardien, qui privilégie un retour en Espagne.

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Valence pourrait voir dans ce dossier une occasion de renforcer son effectif, au moment où un nouvel investisseur américain fait son entrée dans l'actionnariat du club. Depuis fin octobre dernier, le consortium « Beachwise Holdings » a en effet acquis 42 % des actions détenues par la société « Meriton Holdings » de Peter Lim, une opération qui attend encore le feu vert définitif du Conseil supérieur des sports espagnol.

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Valence traverse une période difficile en Liga sous la direction de Javier Aguirre, qui a pris les rênes de l'équipe le 23 septembre dernier. Le club occupe l'avant-dernière place avec 9 points et a encaissé 20 buts en 12 matchs.

Son gardien titulaire, le Macédonien Stole Dimitrievski, fait par ailleurs l'objet de vives critiques. L'arrivée de ter Stegen pourrait ainsi constituer le point de départ d'une opération sauvetage pour une équipe qui s'est maintenue en première division pendant 40 saisons consécutives, mais qui voit désormais cette longévité menacée.

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