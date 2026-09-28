Le Real Madrid a reçu un coup de pouce moral avec le retour imminent de son défenseur brésilien Éder Militão sur les terrains, après qu'il est apparu à l'entraînement de l'équipe dans la ville de Valdebebas, ce lundi, courant aux côtés de ses coéquipiers, une évolution qui renforce les espoirs du staff technique dirigé par José Mourinho de récupérer l'un des éléments les plus en vue de la ligne défensive.

Le retour de Militão à l'entraînement intervient après une période d'absence en raison de la blessure à la suite de laquelle il a subi une opération chirurgicale en Finlande, tandis que sa participation aux séances de course indique une progression de son programme de rééducation et son rapprochement d'un retour à la forme, malgré l'absence de date officielle fixée pour son retour à la compétition.

Cette évolution survient quelques jours après la visite de l'équipe médicale qui l'a opéré au centre d'entraînement du Real Madrid, afin de suivre l'évolution de son état et de s'assurer du bon déroulement du processus de guérison, signe que le défenseur brésilien progresse sur le chemin du retour.

Le retour attendu de Militão revêt une grande importance pour le Real Madrid, alors que l'équipe souffre d'absences pesantes dans la ligne arrière, puisque Ferland Mendy et Raúl Asencio continuent de composer avec leurs conditions physiques, tandis que Mourinho attend de récupérer le reste de ses joueurs internationaux à l'issue de la trêve.

Le Real Madrid a repris ses entraînements ce lundi, après une semaine de repos, mais l'équipe s'est entraînée avec un groupe restreint de joueurs, comprenant Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras et Aurélien Tchouaméni, alors qu'un grand nombre d'éléments ont rejoint les sélections de leurs pays.

Par ailleurs, Rodrygo et Mendy poursuivent leurs programmes de soins, tandis que Federico Valverde se remet d'une entorse de troisième degré à la cheville, et que Kylian Mbappé et Antonio Conati sont rentrés à Madrid après les blessures qu'ils ont subies durant leur période passée avec l'équipe de France.

En revanche, le Real Madrid attend l'apparition d'Arda Güler face à l'Italie et celle d'Eduardo Camavinga face à la Belgique, le staff technique suivant les deux matches avec prudence, par crainte que l'un d'eux ne subisse une nouvelle blessure, alors que l'équipe souffre de nombreuses absences.

Et tandis que Mourinho attend le retour de ses joueurs internationaux et le rétablissement de ses blessés, le retour progressif de Militão à l'entraînement offre un signal positif à l'équipe, qui espère retrouver sa force défensive à l'approche de la reprise des compétitions.