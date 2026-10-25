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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Une bonne nouvelle pour le Barça au cœur d'une soirée douloureuse lors du Clasico

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
F. de Jong
Espagne
Pays-Bas

De quoi s'agit-il ?

Le Néerlandais Frenkie de Jong a fait son retour à la compétition avec le Barça, après une absence de 155 jours, l'entraîneur Hansi Flick l'ayant lancé à la 74e minute de la confrontation face au Real Madrid, qui s'est soldée par une défaite du club catalan sur le score de 2-1, dans le cadre de la Liga.

Le milieu de terrain a eu droit à un accueil chaleureux de la part des supporters du Barça au stade Spotify Camp Nou, après être entré en jeu à la place de Fermín López, dans une tentative de Flick de dynamiser l'entrejeu et de chercher un but susceptible de donner l'avantage à l'équipe, alors que le score indiquait un match nul 1-1.

Le retour de De Jong est intervenu à un moment difficile, lors d'une rencontre ouverte marquée par la vitesse et la rivalité, Flick ayant modifié le positionnement du joueur sur le terrain pour le faire évoluer sur le côté droit de l'entrejeu, au même niveau que Pedri.

Mais la joie du retour n'a pas duré longtemps, le Real Madrid ayant réussi à inscrire le but de la victoire à la 87e minute, à la suite d'une contre-attaque conclue par Kylian Mbappé, privant le Barça des trois points du Clásico.

De Jong avait été victime, le 23 juillet 2026, d'une rupture du ligament latéral interne du genou droit, ce qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, à l'exception de sa participation avec la sélection des Pays-Bas lors de la Coupe du monde estivale.

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01 nov. 2026

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Le joueur avait auparavant reconnu comprendre le mécontentement de certains supporters du Barça en raison de son apparition avec la sélection, à un moment où il n'était pas en mesure de jouer avec son club.

Malgré l'amertume de la défaite, le retour de De Jong représente, selon le journal « Sport », une impulsion positive pour le Barça et Hansi Flick, le milieu de terrain devenant progressivement disponible pour retrouver sa condition physique et le rythme des matchs, et contribuer à la prochaine phase de la saison.

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