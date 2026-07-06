Une bonne nouvelle met fin aux soucis de Tuchel avant le match contre la Norvège

Le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, Thomas Tuchel, table sur le retour de Reece James pour le quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, programmé dimanche matin à Miami.

La crise à ce poste s’est aggravée après l’expulsion de Jarell Quansah lors de la victoire 3-2 contre le Mexique tôt ce lundi, ce qui signifie que le défenseur du Bayer Leverkusen sera suspendu pour le prochain match à élimination directe à Miami.

Le latéral droit n’a pas encore repris l’entraînement collectif depuis sa lésion aux ischio-jambiers, subie lors du deuxième match de groupe face au Ghana ; il a donc manqué les rencontres contre le Panama, la République démocratique du Congo et le Mexique.

Mais l’espoir grandit de voir le joueur de 26 ans, qui devrait reprendre l’entraînement à plein temps cette semaine d’après la BBC, pallier les problèmes de l’Angleterre au poste d’arrière droit.

Après l’expulsion de Kwanasa à la 54^e minute face au Mexique, Ezri Konsa – qui avait débuté tous les matchs de l’Angleterre au poste de défenseur central – a terminé la rencontre comme arrière droit.

Au cours des cinq matchs disputés, James, Jed Spence, Konsa, John Stones, Kwanasa et même le milieu de terrain Declan Rice ont tour à tour occupé le poste d’arrière droit, tandis que Tino Livramento s’est blessé au mollet avant le début de la compétition.

Konsa et Spence demeurent donc les seules options disponibles pour Tuchel, mais le retour attendu de James, capitaine de Chelsea et premier choix à ce poste, serait une excellente nouvelle pour l’arrière-garde anglaise.







