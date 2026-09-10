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imago-sport-1081063805.jpgAbdullah Ahmed

Traduit par

Une bonne et une mauvaise nouvelle : le point sur la situation de Bounou et Somerville avant le match face à Al-Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
C. Summerville
Arabie saoudite
Maroc
Pays-Bas

« Le Leader » cherche à renouer avec la victoire

Des rapports de presse ont révélé la situation du gardien marocain Yassine Bounou et de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, les deux stars d'Al-Hilal, concernant leur participation au prochain match face à Al-Taawoun en Roshn Saudi League.

Al-Hilal se déplacera chez Al-Taawoun, après-demain samedi, sur le terrain de ce dernier à Bouraïda, lors de la septième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que les chances de Bounou de participer au match sont devenues minces, en raison de la blessure dont il a souffert au cours de la période écoulée.

Bounou avait été victime d'une blessure aux ischio-jambiers avant la rencontre face à Neom, lundi dernier, sur le terrain de Kingdom Arena, lors de la sixième journée de la Roshn League, Mohammed Al-Owais l'ayant alors remplacé, sans toutefois parvenir à protéger l'équipe d'une défaite sur le score de deux buts à zéro.

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Le journal a précisé que la situation du gardien marocain quant à son déplacement avec la délégation d'Al-Hilal vers Al-Qassim paraît incertaine, après les séances de soins qu'il a suivies hier mercredi, la situation définitive devant se clarifier lors du dernier entraînement avant le déplacement.

D'un autre côté, Summerville est devenu apte à participer au match face à Al-Taawoun, après sa guérison de la blessure dont il a été victime lors de la dernière rencontre face à Neom.

« Arriyadiyah » a signalé que la gêne musculaire de l'ailier néerlandais est bénigne, ce qui le rend apte à participer normalement au match.

À noter qu'Al-Hilal occupe la tête du classement du championnat saoudien avec 15 points, à la différence de buts devant Al-Nassr et Al-Qadsiah, respectivement deuxième et troisième.

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