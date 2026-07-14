« Une bombe » au stade de l'Atlético… Barcelone laisse entrevoir un rebondissement dans le dossier Álvarez

Le FC Barcelone s’apprête à soumettre une nouvelle offre, plus alléchante, à l’Atlético de Madrid pour recruter l’attaquant argentin Julián Álvarez. Ce dernier est désormais la priorité offensive des Blaugrana après le départ de Robert Lewandowski.

Selon le journal espagnol « AS », la direction catalane peaufine une nouvelle proposition plus alléchante que la première, qui n’excéda pas 100 millions d’euros, afin de contraindre l’Atlético à entamer des discussions sérieuses.

Malgré les déclarations du président du FC Barcelone, Joan Laporta, à son arrivée lundi à Dallas (États-Unis) pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et la France – « l’offre présentée est très importante, mais elle n’est pas illimitée » –, la direction catalane sait qu’elle doit revoir le montant à la hausse pour finaliser le transfert.

Laporta a ajouté : « J’ai été très clair lors de ma dernière conversation avec Miguel Ángel Gil Marín (président de l’Atlético de Madrid). Il y avait au départ un malentendu concernant l’offre que nous avions présentée, je le lui ai expliqué, et depuis lors, nous n’avons pas fait d’autres progrès. »

Une offre qui prête à sourire

L’offre initiale, inférieure à 100 millions d’euros, avait provoqué l’ironie des supporters madrilènes sur les réseaux sociaux, d’autant que la clause libératoire du joueur atteint 500 millions d’euros et que le Real Madrid avait, lui, proposé 150 millions d’euros. offre que l’Atlético avait immédiatement rejetée.

La donne a toutefois basculé lorsque Alvarez a publiquement déclaré, lors de la Coupe du monde, vouloir partir, assurant que ce transfert serait « le meilleur pour tout le monde » et qu’il souhaitait « réaliser son rêve ». Des propos qui ont changé la donne et offert une ouverture au Barça.

Flick refuse d’attendre

L’entraîneur allemand Hansi Flick refuse d’attendre la clôture du mercato estival pour connaître son effectif définitif, comme ce fut le cas lors de ses deux premières saisons, marquées par des arrivées tardives ou des départs de dernière minute, à l’image du départ du défenseur Iñigo Martínez.

Dès son arrivée aux États-Unis, Laporta a clarifié la position du club : « Nous ne nous laisserons pas entraîner dans une surenchère. Nous imposerons notre propre rythme. Cette offre n’est pas définitive ; nous en communiquerons la durée de validité en temps utile. Nous l’avons formulée pour recruter un joueur qui correspond au projet sportif de l’entraîneur et du directeur sportif. »

Date butoir

Les dirigeants barcelonais fixent une date butoir : fin juin, au plus tard début août. Passé ce délai, ils sauront si le transfert se concrétise ou s’il faut se tourner vers d’autres options pour compenser le départ de Lewandowski.

La première marche à gravir consiste à rehausser significativement l’offre financière, afin d’obliger l’Atlético de Madrid à engager des discussions sérieuses, d’autant que le joueur a publicement exprimé son souhait de partir et de revêtir le maillot blaugrana.