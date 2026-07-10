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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Une blessure vieille de six ans… Mbappé manquera-t-il la demi-finale de la Coupe du monde ?

Kylian Mbappé
France vs Maroc
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É.-U.

Le camp français est en proie à l’inquiétude.

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 après sa victoire 2-0 sur le Maroc, l'équipe de France a toutefois connu un coup dur : Kylian Mbappé a dû quitter le terrain sur blessure à la 77^e minute.

Après la rencontre, l’attaquant a confirmé ressentir une douleur à la cheville tout en assurant qu’il serait prêt pour le prochain rendez-vous.

Toutefois, selon la radio française Monte-Carlo, il s’agit de la même douleur à la cheville qui l’avait déjà contraint à l’arrêt en 2020, du temps où il évoluait au Paris Saint-Germain. Le staff médical, par conséquent, reste extrêmement vigilant et prépare un protocole de soins adapté avant la demi-finale face au vainqueur du match Espagne-Belgique.

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Selon certaines sources, la cheville blessée s’est nettement améliorée ces dernières années, mais elle reste relativement « fragile », ce qui accroît le risque de rechute si le joueur ne récupère pas pleinement avant la demi-finale.

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Mbappé est un maillon essentiel du système de Didier Deschamps : il a inscrit 8 buts dans le tournoi, au coude-à-coude avec Lionel Messi en tête du classement des buteurs, et il a été décisif pour propulser les Bleus en demi-finale pour la troisième édition consécutive.

À ce stade, la Fédération française de football n’a pas encore officialisé l’absence de son capitaine, mais sa présence en demi-finale dépendra des résultats des examens médicaux prévus dans les prochains jours.

Les supporters tricolores suivent avec anxiété l’évolution de leur star, conscient que chaque pas vers la finale passe par la pleine récupération de leur attaquant vedette.

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