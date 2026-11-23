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Le FC Barcelone a annoncé ce lundi, à la surprise générale, que Lamine Yamal manquerait le match de son équipe contre Sabah, mercredi, en Ligue des champions, en raison d'une blessure à la cheville droite.

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Le club catalan a précisé que le jeune joueur ne se rendrait pas à Bakou , mais qu'il sera en mesure de disputer le prochain match de championnat contre le Deportivo Alavés, dimanche prochain.

Ces développements interviennent après la participation de Yamal à la rencontre face à Villarreal, au cours de laquelle il a ressenti un problème à la cheville. Le staff médical a donc évalué son état avant de prendre la décision finale concernant son déplacement avec l'équipe, d'autant que le rendez-vous européen approche.

L'entraîneur Hansi Flick préfère ne pas prendre de risque avec sa jeune star, même si la blessure n'est pas qualifiée de grave. Le staff technique estime en effet qu'il vaut mieux que le joueur manque un seul match plutôt que de risquer une aggravation de la gêne, qui pourrait se transformer en un problème l'éloignant des terrains plus longtemps.

Hansi Flick sera donc privé d'un titulaire lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

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Selon le journal « Mundo Deportivo », le technicien allemand est contraint de trouver des solutions de rechange au joueur qui a disputé le plus de minutes avec le Barça jusqu'à présent.

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Lamine a joué 1 445 minutes, inscrivant 13 buts et délivrant 13 passes décisives toutes compétitions confondues. C'est un joueur clé du Barça, qui va cruellement lui manquer en Ligue des champions.

Adeyemi, la première option

La première option de Flick pourrait être de titulariser Karim Adeyemi sur l'aile droite.

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Le technicien allemand conserverait ainsi son schéma, avec Gordon sur l'aile gauche et Adeyemi sur son pied faible, un poste qu'il a déjà occupé quelques minutes pendant la préparation et qui lui est familier depuis ses passages à Dortmund et à Salzbourg.

Si Flick souhaite apporter quelques ajustements à son onze, il peut aussi décaler Raphinha sur l'aile droite et jouer avec un faux numéro 9 comme Dani Olmo.

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Et avec la suspension probable de Fermín López en Liga, après son expulsion hier face à Villarreal, le joueur andalou pourrait bénéficier d'un temps de jeu plus important en Ligue des champions, avec Olmo en faux numéro 9 et Raphinha décalé sur l'aile droite.

Olmo a déjà évolué en faux numéro 9 le 13 octobre, lors de la victoire 4-1 du Barça contre Galatasaray en Turquie.

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Jesus dans le coup

Décaler le Brésilien sur l'aile permettrait également d'aligner Gabriel Jesus en véritable avant-centre.

L'ancien joueur d'Arsenal s'est davantage illustré lorsque Raphinha s'est blessé le mois dernier, marquant deux buts contre Getafe et le Real Betis. Mais il n'a plus joué depuis le 3 novembre et n'a pas dépassé 52 minutes de jeu au total lors des six derniers matchs.

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Par ailleurs, une autre option consiste à jouer avec un faux ailier droit. Fermín ou Gavi ont déjà évolué sur l'un des côtés de l'attaque barcelonaise, généralement à gauche, mais ils peuvent aussi s'adapter à l'aile droite, ce qui libère de l'espace pour les montées du latéral.