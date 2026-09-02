Le club d'Al-Hilal se trouve dans une véritable impasse, après le clásico face à son rival traditionnel Al-Ahli, en raison de la malédiction des blessures qui a frappé ses défenseurs.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 3-0, hier mardi, au stade Kingdom Arena, lors d'un match reporté de la troisième journée de la Saudi Pro League.

La rencontre a vu la sortie sur blessure du défenseur saoudien Ali Lajami et du latéral français Theo Hernandez, en plus de la sérieuse blessure à la tête subie par le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, qui a néanmoins serré les dents et disputé la rencontre jusqu'au bout.

Le club d'Al-Hilal a publié, via son compte officiel sur le site « X », les détails des blessures subies par ses joueurs lors du clásico et avant son coup d'envoi.

La blessure la plus grave a été pour Ali Lajami, le club saoudien ayant révélé qu'il souffrait d'une blessure aux ischio-jambiers, à la suite de laquelle il a suivi une séance de soins à la clinique médicale, avec une radiographie prévue sur la zone touchée demain jeudi.

Selon le journaliste saoudien Hamed Al-Qarni, Lajami manquera quatre matchs avec Al-Hilal, face à Al-Shabab, NEOM et Al-Taawoun en Saudi Pro League, ainsi que face au club qatari d'Al-Gharafa en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Le défenseur saoudien a rejoint son coéquipier turc Yusuf Akçiçek, qui se trouvait lui aussi à la clinique médicale, en raison de douleurs au genou, qui ont fait partie des raisons de son absence lors du clásico face à Al-Ahli.

Ainsi, l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, devra s'appuyer sur le duo composé de Hassan Tambakti et du Sénégalais Kalidou Koulibaly dans l'axe de la défense lors des prochains matchs, sans disposer d'une solution de remplacement solide.

Par ailleurs, Al-Hilal a révélé que le latéral français Theo Hernandez souffrait d'une blessure aux adducteurs, avec une radiographie prévue sur la zone touchée demain jeudi, afin d'en déterminer la gravité.

Rappelons qu'Al-Hilal se prépare à disputer un derby relevé face à son voisin Al-Shabab, après-demain vendredi, dans le cadre de la cinquième journée de la Saudi Pro League.