Une blessure inattendue… Youssef El-Nassiri manquera-t-il le match entre Al-Ittihad et Al-Hazm ?

Le Marocain Youssef El-Nassiri, attaquant de l'Ittihad de Djeddah, a suscité l'inquiétude des supporters de l'équipe avant le match contre Al-Hazm dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Ittihad accueille Al-Hazm demain vendredi au stade Prince Abdullah Al-Faisal, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que Al-Nassiri s'était contenté d'un entraînement individuel mercredi, sans participer à la séance collective, en raison d'une blessure.

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Cette blessure a entraîné l'absence de l'attaquant marocain lors du match amical disputé par l'Ittihad contre Al-Wehda lundi dernier, avant qu'il ne reprenne l'entraînement collectif mardi, mais il est revenu à un entraînement individuel mercredi.

Les supporters de l'Ittihad espèrent que El Nsiri pourra disputer le match contre Al-Hazm, d'autant plus qu'il est le premier attaquant de l'équipe, après avoir rejoint ses rangs lors du dernier mercato hivernal, en provenance de Fenerbahçe, pour compenser le départ du Français Karim Benzema vers Al-Hilal.

Depuis lors, le joueur de 28 ans a disputé 9 matchs avec l'équipe de l'ouest, au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive.