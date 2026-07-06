Le milieu de terrain anglais Jordan Henderson s’est grièvement blessé au poignet dimanche soir, en marge de la victoire 3-2 contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après une chute violente sur les panneaux publicitaires du stade Azteca, il a été évacué sur civière et conduit à l’hôpital.

L’entraîneur allemand Thomas Tuchel a confirmé après la rencontre la gravité de la blessure : « Ça ne va pas. Jordan est tombé et s’est blessé au poignet. La blessure semble très grave. C’est une blessure extrêmement grave. »

Une chute douloureuse

L’incident s’est produit juste après le coup de sifflet final alors que les joueurs anglais célébraient leur qualification devant leurs supporters derrière le but en entonnant « Wonderwall ». En tentant de sauter par-dessus les panneaux publicitaires, Henderson a chuté lourdement après que son coéquipier Dan Burn a franchi l’obstacle.

Les images de la télévision ont capté le choc, immédiatement suivi par l’intervention des soigneurs tandis que ses coéquipiers formaient un cercle protecteur autour de lui.

Ses coéquipiers, visiblement inquiets, l’ont alors assisté tandis qu’il était évacué sur une civière, sous oxygène, vers les vestiaires puis rapidement vers l’hôpital.

Le capitaine Harry Kane a réagi d’une voix enrouée : « Jordan Henderson est tombé là-bas. Je pense qu’il va bien », mais les déclarations ultérieures de Tuchel ont confirmé la gravité de la situation.

Une deuxième blessure

La soirée a été marquée par une seconde blessure grave : l’attaquant mexicain Santi Jiménez a lui aussi dû quitter la pelouse sur une civière, victime d’une blessure apparemment sérieuse dans le temps additionnel. Il a été immédiatement conduit à l’hôpital pour des examens complémentaires.

Le sélectionneur mexicain Javier Aguirre a confirmé : « Nous devons examiner Santi, il est actuellement à l’hôpital », insistant sur la gravité de la blessure de l’attaquant milanais, entré en jeu à la 61e minute.