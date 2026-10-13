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Harry KaneGetty Images
SID
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Une blessure a fait capoter un transfert retentissant : comment Harry Kane, du Bayern Munich, a failli atterrir au Viking Stavanger

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Harry Kane sous le maillot du Viking Stavanger ? Ce qui paraît impensable aujourd’hui a pourtant, semble-t-il, été tout à fait envisageable par le passé.

En 2012, celui qui allait devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre et une valeur sûre devant le but au Bayern Munich aurait été proposé au club norvégien de Viking. Mais le transfert a échoué dans des circonstances insolites. C’est en tout cas ce qu’a raconté Gary Goodchild, alors recruteur de Viking, avant le duel de Ligue des champions entre son ancien club et le champion d’Allemagne record, mardi (21 h/Prime Video).

« On m’a dit qu’il pourrait être intéressé par une venue à Viking », a raconté Goodchild au journal Stavanger Aftenblad à propos de ces événements remontant à plus de 14 ans. À l’époque, « personne » ne connaissait Kane. L’attaquant attendait encore de percer à Tottenham Hotspur et enchaînait les prêts : à Leyton Orient, à Millwall FC, puis à Norwich et à Leicester City.

« Les personnes avec qui j’ai parlé, a expliqué Goodchild, pensaient qu’un prêt en Scandinavie pourrait lui faire du bien. » Le recruteur s’est donc rendu en Angleterre pour voir sur place le jeune Kane, qui évoluait alors à Millwall. Mais Kane, blessé, n’a pas joué le match en question, et Goodchild est reparti sans en savoir plus.

« Peu après, il était en équipe première » chez les Spurs, a déclaré Goodchild, « et la suite appartient à l’histoire ». Mardi, Kane jouera finalement à Stavanger, avec plus de dix ans de retard, sous le maillot du Bayern Munich.

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