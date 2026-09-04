Le Real Madrid défie une malédiction tenace lorsqu'il se rend chez le Real Betis en Liga, ce vendredi soir, au vu de l'historique des confrontations entre les deux équipes lors des dernières saisons.

La formation madrilène, dirigée par José Mourinho, a réalisé un sans-faute lors de ses 3 premiers matchs de Liga cette saison, mais elle se heurte à un test difficile lors de la rencontre d'aujourd'hui.

Selon les statistiques d'Opta, le Real Betis a glané des points lors de 5 de ses 7 derniers matchs face au Real Madrid en Liga, avec une victoire, 4 nuls et deux défaites.

Depuis la saison 2022-2023, le Real Madrid n'a perdu de points contre aucun adversaire plus que contre l'Atlético Madrid et le Betis, puisque cela s'est produit lors de 8 matchs face à chacun d'eux, tandis qu'il a perdu des points lors de 5 matchs face au Rayo Vallecano.

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Le Real Madrid n'a remporté aucune de ses 4 dernières visites au stade du Real Betis en Liga (3 nuls et une défaite), après avoir gagné lors de 5 de ses six précédents déplacements chez le club andalou dans la compétition (et perdu un match).

La dernière fois que les Merengues n'étaient pas parvenus à s'imposer lors de 5 visites consécutives à Bétis en première division remontait à février 1999 (avec 3 nuls et deux défaites).

De l'autre côté, le Real Madrid a glané des points lors de 21 de ses 22 dernières visites chez des clubs andalous en Liga (16 victoires et 5 nuls), la seule exception durant cette série étant sa défaite face au Real Betis sur le score de 1-2 en mars 2025.

Cela intervient après que la formation madrilène a perdu 3 de ses cinq précédents matchs à l'extérieur face à des clubs andalous entre 2018 et 2020 (deux victoires et 3 défaites).

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