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Le milieu de terrain espagnol Martin Zubimendi a décrit le fait de partager le vestiaire de la sélection avec Rodri comme une véritable bénédiction. Revenant sur son entrée en jeu lors de la finale de la Coupe du monde 2026, Zubimendi s’est dit immensément fier d’avoir contribué à l’âge d’or de l’Espagne.

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Zubimendi assume son rôle essentiel dans l’effectif de Luis de la Fuente

Si le temps de jeu de Martin Zubimendi à Arsenal fluctue, sa place en équipe d’Espagne reste assurée sous les ordres du sélectionneur Luis de la Fuente.

Alors que La Roja se prépare pour ses prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA, Zubimendi est revenu sur sa contribution à la campagne victorieuse de l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Malgré des occasions de jouer limitées par une forte concurrence au milieu de terrain, l’ancien joueur de la Real Sociedad a effectué une entrée décisive en finale contre l’Argentine.

Rodri, la référence absolue au milieu de terrain

Rivaliser avec Rodri, ancien joueur de Manchester City, pour le poste de milieu défensif peut être intimidant, mais Zubimendi voit dans son statut de doublure du lauréat du Ballon d’Or une occasion inestimable d’apprendre.

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« C’est une bénédiction. Je lui dois en partie mes titres. Il a été un joueur clé dans tous les tournois que nous avons disputés », a déclaré Zubimendi à MARCA.

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« S’il me laisse quelques minutes, j’essaierai d’en profiter au maximum, mais je comprends parfaitement qu’il soit un joueur de classe mondiale et le meilleur à son poste. »

La magie de son entrée en finale de la Coupe du monde

Zubimendi s’est souvenu de l’émotion intense ressentie lorsqu’il est entré sur le terrain pendant la prolongation de la finale de la Coupe du monde, contribuant à la victoire de l’Espagne.

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« Lors du Championnat d’Europe, même si je n’avais pas beaucoup joué, j’avais au moins eu quelques minutes en phase de groupes. Pendant cette Coupe du monde, je n’avais pas du tout joué, mais j’y suis allé en espérant avoir une chance. J’étais peut-être naïf, mais je pensais pouvoir jouer quelques minutes. Et finalement, c’est ce qui s’est passé », a-t-il dit avec le sourire.

« Zubimendi était sur le terrain lors du but d’Oyarzabal ; il y était aussi lors de celui de Ferran. Je chérirai ces moments pour toujours. Être sur le terrain lors d’actions aussi importantes et pouvoir célébrer ces buts de l’intérieur, c’était merveilleux. Cela m’a aussi permis de retirer un peu cette épine du pied. »

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Les talents espagnols très respectés dans le monde

Alors que l’équipe nationale poursuit une impressionnante série d’invincibilité, Zubimendi estime que les joueurs espagnols reçoivent enfin la reconnaissance mondiale qu’ils méritent.

« Je pense que nous sommes dans une très bonne situation actuellement et que les joueurs espagnols sont très appréciés pour tout ce qu’ils ont accompli », a-t-il souligné.

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Alors que l’Espagne se tourne vers la République tchèque et la suite, Zubimendi reste prêt à répondre présent chaque fois que De la Fuente aura besoin de lui.