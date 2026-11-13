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Thomas Tuchel a salué la force mentale de l’Angleterre après sa précieuse victoire 2-1 contre la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA. Malgré un bref relâchement qui a permis aux visiteurs d’égaliser, le sélectionneur a été encouragé par la capacité de son équipe à reprendre le contrôle du match et à inscrire le but de la victoire à Wembley.

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Tuchel pointe les axes d’amélioration

Tuchel a rapidement salué la persévérance de ses joueurs à l’issue d’une soirée riche en émotions contrastées à Wembley. Si l’Angleterre a pris les trois points, le technicien allemand a souligné que son équipe avait dû traverser des périodes d’irrégularité pour obtenir ce résultat. Après l’ouverture du score de Morgan Rogers, l’Angleterre a laissé la Croatie revenir dans le match avant que Harry Kane ne rassure les siens sur penalty.

Revenant sur la prestation de son équipe, Tuchel a reconnu que le match avait été loin d’être simple, malgré les périodes de domination anglaise. « Une belle victoire, a déclaré le sélectionneur de l’Angleterre. Nous voulions absolument gagner et je pense que nous l’avons mérité. Il a fallu travailler dur face à un bon adversaire. Nous avons mis un peu de temps à entrer dans le match, mais après 15 minutes, nous avons plutôt bien joué. Nous avons marqué, puis nous avons gagné en qualité et en confiance, avec de bonnes séquences et quelques occasions intéressantes. »

Un passage à vide à corriger

L’une des principales questions soulevées par cette rencontre concerne la baisse de niveau entre la fin de la première période et le début de la seconde. L’Angleterre semblait maîtriser le match avant que l’égalisation de Petar Sucic ne surprenne momentanément le public de Wembley. Tuchel n’a pas éludé les erreurs techniques apparues dans le jeu de son équipe, soulignant qu’un manque de concentration avait failli lui coûter cher face à une formation croate prompte à saisir les occasions.

« Nous avons été un peu négligents en fin de première période, mais nous avons très bien commencé la seconde. Nous n’avons pas marqué le deuxième but, nous avons encaissé un but sur coup de pied arrêté, puis nous avons bien réagi, a-t-il poursuivi. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions, assez pour inscrire un troisième but. Ensuite, le match peut toujours devenir serré et difficile, car ils étaient dangereux sur coups de pied arrêtés. Mais nous avons fait le nécessaire, ce qui était important : c’était une occasion particulière pour Harry et il a inscrit le but de la victoire. C’est donc une soirée parfaite. »

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Kane marque le coup pour sa 126e sélection

Ce match constituait une étape importante pour Kane, qui disputait sa 126e rencontre avec l’équipe nationale. En transformant son penalty, il a inscrit son 92e but en sélection, confirmant une nouvelle fois son rôle de figure de proue de l’attaque anglaise. Tuchel s’est particulièrement réjoui que l’attaquant expérimenté ait pu marquer cette soirée d’une contribution décisive, qui a finalement départagé les deux équipes.

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Le sélectionneur a indiqué que la réaction de son équipe après l’égalisation avait été l’aspect le plus satisfaisant de la soirée. « Nous étions clairement la meilleure équipe à ce moment-là. Nous avions très bien repris après la pause, Declan Rice avait créé une très belle occasion et ils ont repoussé le ballon sur la ligne », a-t-il rappelé.

La rigueur technique en ligne de mire

Malgré la joie suscitée par le but de Kane, Tuchel reste concentré sur les détails tactiques à améliorer. Il a exprimé sa frustration face aux « pertes de balle évitables » dans des zones dangereuses, qui ont permis à la Croatie d’exercer une pression sur son équipe. Pour un entraîneur attaché à la maîtrise et à la précision, ces erreurs non provoquées représentent le prochain obstacle que son groupe devra surmonter dans sa progression.

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« Nous sentions que le but approchait, mais nous avons perdu quelques ballons faciles dans notre moitié de terrain, ce qui a un peu cassé notre élan. Des erreurs techniques, un manque de concentration, quelle qu’en soit la cause. Cela restait un coup de pied arrêté dangereux et nous leur avons un peu facilité la tâche. Une situation délicate dans notre surface peut toujours arriver. L’important, c’est de réagir, et nous l’avons fait », a conclu Tuchel.