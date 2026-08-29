Earnest Stewart, le directeur technique du PSV, s’apprête encore à vivre quelques journées chargées. Le talentueux Joël van den Berg est proche d’un transfert au Celtic, selon des sources fiables du Eindhovens Dagblad. Dans le même temps, Sami Ouaissa, Ayoni Santos et Sam Lammers doivent eux venir renforcer le PSV.

Le PSV et le Celtic semblent proches d’un accord pour le transfert de Van den Berg, les Écossais étant prêts à payer pas moins de quatre millions d’euros pour le milieu de terrain. Le talent de 19 ans faisait partie du groupe professionnel du PSV et était encore sous contrat à Eindhoven jusqu’à la mi-2028.

Van den Berg a jusqu’ici disputé 154 minutes, réparties sur six matches avec l’équipe première. Il a joué à 39 reprises avec le Jong PSV. Il y a inscrit onze buts et délivré quatre passes décisives.

Des recrues en approche

L’entraîneur Peter Bosz a déjà pu accueillir quatre nouvelles recrues avec Filip Kostic, Sven Mijnans, Kodai Sano et Lutsharel Geertruida (prêt). Mais cela ne devrait probablement pas s’arrêter là. Dans les derniers jours du mercato, le PSV est encore sur les pistes d’Ouaissa, Lammers et Santos.

Lammers doit arriver en provenance du FC Twente, où il est le troisième choix en pointe sous les ordres de John van den Brom. Selon le suiveur du PSV Rik Elfrink, les négociations sont toujours en cours, si bien qu’il n’est pas encore question de fumée blanche.

Santos est lui aussi considéré comme une cible pour renforcer l’effectif de Bosz. Plus tôt ce mois-ci, une offre pour le milieu de terrain de 21 ans a été rejetée. Selon le journaliste mercato Mounir Boualin, il s’agit d’une proposition de « quelques millions d’euros ».

Les Rotterdamois veulent encaisser environ 5 à 5,5 millions d’euros pour leur produit du centre de formation. Santos est absent du groupe de Sparta Rotterdam samedi pour le match contre l’Excelsior, car il n’a pas la tête à cette rencontre, comme l’a indiqué son entraîneur Rogier Meijer à ESPN.

Enfin, le PSV est encore sur la piste d’Ouaissa. Le club d’Eindhoven est prêt à payer huit millions d’euros pour l’ailier droit du NEC, qui a déjà trouvé un accord personnel avec le champion en titre des Pays-Bas.



