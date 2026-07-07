La Belgique s'est qualifiée haut la main pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Diables Rouges ont dominé le pays hôte, les États-Unis, sur le score de 1-4 grâce à un doublé de Charles De Ketelaere, un but de Hans Vanaken et une réalisation du remplaçant Romelu Lukaku. Ils affronteront désormais l'Espagne en quarts de finale.

Le sélectionneur Rudi Garcia avait créé quelques surprises avant le match en composant son onze de départ. Des cadres comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Jérémy Doku ont débuté sur le banc, laissant Charles De Ketelaere mener l’attaque, épaulé par Leandro Trossard et Dodi Lukebakio. Côté américain, Folarin Balogun, malgré l’agitation autour de son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine, a tout de même été aligné dès l’entame.

La Belgique a démarré sur les chapeaux de roue et a failli ouvrir le score dès la deuxième minute. Timothy Castagne a vu son tir lointain brillamment repoussé par Freese, puis Charles De Ketelaere s’est également montré dangereux de la tête. Peu après, Youri Tielemans a manqué une occasion en or, mais à la neuvième minute, le but est enfin tombé. Nicolas Raskin a récupéré vivement un ballon repoussé et servi De Ketelaere sur un plateau, qui a ouvert le score d’une frappe à bout portant (0-1, 9^e).

Les Diables Rouges ont ensuite conservé le contrôle du match, mais ont subi un coup dur à la 18e minute. Amadou Onana s’est blessé au genou et a dû céder sa place à Hans Vanaken. Malgré ce remplacement forcé, la Belgique est restée maître du jeu et semblait ne rien laisser passer.

Les États-Unis ont toutefois égalisé peu après la demi-heure de jeu. Sur un coup franc tiré par Malik Tillman, le ballon a heurté la tête de Vanaken, posté dans le mur, et a surpris Thibaut Courtois : 1-1. À peine deux minutes plus tard, Trossard lançait une superbe action et servait De Ketelaere, qui se démarquait parfaitement de Tim Ream avant de conclure de la tête : 1-2.

Après la pause, les États-Unis ont tenté d’intensifier la pression, mais sans se créer de réelles occasions. La Belgique a continué à guetter la contre-attaque et a déjà adressé un avertissement au but américain par l’intermédiaire de Trossard. De l’autre côté, les Américains ont réclamé un penalty suite à un duel entre Christian Pulisic et Tielemans, mais l’arbitre Adham Makhadmeh n’a pas voulu en entendre parler.

À la 57^e minute, le match bascula de manière inattendue. Freese a anticipé la passe en profondeur destinée à De Ketelaere, mais a trop tergiversé. Vanaken a alors pressé le gardien, lui a subtilisé le ballon et a inscrit le 1-3 d’une frappe lointaine. Les États-Unis ont ensuite tenté de réagir par des remplacements, dont celui de Ricardo Pepi (PSV), sans toutefois créer de véritable occasion.

Dans le temps additionnel, Garcia a également fait entrer Lukaku et Doku pour conserver l’écart. Dans le temps additionnel, Chris Richards offre le ballon à Vanaken, qui lance immédiatement Lukaku. L’attaquant, entré en cours de jeu, reste calme et glisse le ballon du droit dans le coin opposé pour porter le score à 1-4.

La Belgique se qualifie pour les quarts de finale.