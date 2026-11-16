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Gareth Bale, l'ancienne star galloise du Real Madrid, est entré dans le cercle des candidats au rachat du club espagnol du Séville FC, après que son nom a été associé à un projet d'investissement cherchant à acquérir le club andalou, dans un nouveau développement du dossier de la propriété qui a connu plusieurs mouvements au cours de la période écoulée.

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Le journal « El Confidencial » a rapporté que Bale conseille l'un des fonds d'investissement intéressés par l'achat du Séville FC, devenant ainsi le dernier nom associé aux tentatives de rachat du club, après l'échec des démarches menées par Sergio Ramos, ancien défenseur du Real Madrid.

Bale n'apparaît pas comme un investisseur direct dans l'opération, mais il est lié au projet en tant que conseiller du fonds d'investissement qui étudie la possibilité d'entrer dans l'actionnariat du club andalou.

Trois parties en lice pour racheter le Séville FC

L'intérêt pour le rachat du Séville FC ne se limite pas au groupe associé à Gareth Bale. La liste des candidats comprend en effet la société « HD Ventures », détenue par les frères saoudiens Mansour Sayed et Haïder Sayed, qui avait déjà pris contact avec les dirigeants du club au sujet d'un possible rachat.

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Émerge également ce que l'on appelle la « troisième voie », un projet mené par les hommes d'affaires locaux Federico Quintero et Antonio Lappí ; à ce jour, seule cette alliance a présenté une offre officielle.

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Ces mouvements interviennent alors que le Séville FC cherche à attirer de nouveaux investisseurs, après l'aggravation de sa crise financière au cours des dernières années, avec une accumulation de dettes estimées à environ 250 millions d'euros sur six ans.

La perte financière enregistrée lors de la saison 2025-2026, s'élevant à 27,4 millions d'euros, a accru la pression sur la direction du club, faisant de la recherche de nouveaux investisseurs l'un des dossiers importants de la prochaine étape.