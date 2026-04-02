Une bataille entre l'Europe et les pays du Golfe pour la découverte de Wahbi Al-Mondali

Le Marocain Yannis Benchaouch, gardien de but de l'AS Monaco, suscite l'intérêt de nombreux clubs européens et du Golfe.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que Benchaouch, âgé de 19 ans, a refusé de renouveler son contrat avec Monaco et envisage de quitter le championnat français.

Benchaouch est l'une des découvertes de l'entraîneur Mohamed Wahbi, qui a mené le Maroc à la victoire lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Wahbi a récemment pris les rênes de la sélection marocaine senior, après le départ de Walid Regragui.

« Foot Mercato » souligne que Benchaouch suscite l'intérêt du trio italien composé de l'Inter Milan, de Monza et de Modène.

Il suscite également l'intérêt de plusieurs clubs français, néerlandais, belges et espagnols, sans oublier celui du club qatari Al-Gharafa, qui souhaite s'attacher ses services.

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