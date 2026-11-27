Partager Suivez GOAL sur Google

Le Bayern Munich est confronté à une décision difficile concernant l'avenir de son joueur Jamal Musiala, alors que les cadors de la Premier League s'intéressent de plus en plus à lui.

Publicité

Cette situation survient après qu'Uli Hoeness, président d'honneur du club bavarois, a exprimé ses inquiétudes quant à l'état de santé de Musiala et mis en doute la capacité du club à continuer de lui verser son salaire.

Depuis, le club s'efforce de prendre ses distances avec ces propos, assurant que sa priorité est d'aider le joueur de 23 ans à retrouver toute sa condition physique dans les semaines à venir.

Le site Football Insider a publié les déclarations de Mick Brown, ancien chef recruteur de Manchester United, selon qui le Bayern Munich doit faire preuve de prudence avec l'état de santé de Musiala et ne pas le pousser à revenir sur les terrains prématurément.

Dans le même temps, il a insisté sur la nécessité pour le club bavarois de respecter le joueur, car les discussions publiques sur son état de santé et son avenir au club n'aident personne.

Publicité Publicité

Football Insider a révélé que les chances de voir le Bayern Munich vendre Jamal Musiala à la fin de la saison en cours sont de plus en plus grandes, le club réfléchissant à son avenir.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Le milieu offensif dispose d'une clause libératoire dans son contrat, qui entre en vigueur à la fin de la saison, et les doutes du club quant à son avenir pourraient ouvrir la porte à des clubs anglais désireux de le recruter.

Pour l'heure, la priorité doit néanmoins rester d'aider Musiala à se rétablir, plutôt que de se perdre en spéculations sur son avenir, d'autant que son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en 2030.

Publicité

« Le Bayern Munich se retrouve dans une situation extrêmement délicate concernant Jamal Musiala. Quand un joueur souffre de problèmes de santé, ce genre de questions se pose sur la manière de gérer son cas et sur sa capacité à poursuivre sa carrière de footballeur », a déclaré Brown à Football Insider.

Il a poursuivi : « Au bout du compte, la décision reviendra au joueur et aux médecins du club. S'ils estiment qu'il est capable de continuer à jouer, il continuera. Cela ne dépend pas uniquement du club. »

Publicité

Il a souligné : « Je pense que les propos tenus par le président du Bayern Munich n'étaient probablement pas réfléchis, mais nous avons déjà vu ce genre de situations, lorsque la résiliation d'un contrat devient envisageable. »

Il a insisté : « Si la décision est prise de le laisser quitter le Bayern Munich, je suis certain que des clubs de Premier League seront intéressés par sa signature, et Manchester United s'intéresse assurément à lui, mais ce n'est pas la question principale pour le moment. »

Publicité

Comme l'a expliqué Brown, l'intérêt des clubs de Premier League ne manquera pas si le Bayern Munich autorise Musiala à partir à un moment ou à un autre dans les mois à venir.

Le milieu de terrain allemand est considéré comme l'un des talents perdus par le football anglais, lui qui a porté les couleurs de Chelsea et des sélections de jeunes de l'Angleterre avant de rejoindre Munich et de choisir de représenter l'Allemagne.

Publicité

Le site Football Insider a révélé que Liverpool et Arsenal seraient prêts à étudier la possibilité de recruter Musiala lors du prochain mercato estival, à condition que le joueur prouve d'abord qu'il a retrouvé sa condition physique.

Selon de récentes informations parues en Allemagne, le milieu offensif dispose d'une clause libératoire dans son contrat qui pourrait être activée l'été prochain, ce qui a incité les clubs anglais à suivre sa situation de près.

Publicité

Selon les sources, recruter Musiala représenterait une opération très coûteuse, mais les clubs intéressés doivent d'abord s'assurer de sa capacité à rejouer avec régularité et constance au plus haut niveau.