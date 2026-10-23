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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, est le dernier footballeur de Premier League en date à voir son domicile pris pour cible par des cambrioleurs alors qu’il était en déplacement pour une rencontre européenne. Trois individus masqués se sont introduits dans la propriété du milieu portugais, située dans le Cheshire et estimée à 4 millions de livres sterling, pendant le match de Ligue des champions de mercredi soir contre Como, dans le nord de l’Italie.

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Des cambrioleurs frappent une résidence inoccupée dans le Cheshire

Des voleurs ont ciblé la résidence de six chambres du capitaine de Manchester United à Nether Alderley mercredi vers 20 h 30, alors qu'il représentait son club à l'étranger. Selon The Sun, les malfaiteurs se sont enfuis avec plusieurs objets de grande valeur, dont des bijoux de créateur, après être entrés par effraction.

Heureusement, le Daily Mail rapporte que la famille du joueur de 32 ans était absente de la propriété au moment du cambriolage.

Des voisins vigilants alertent la police

Getty Images

La demeure se trouve dans le quartier huppé du « triangle d'or » du Cheshire, un secteur résidentiel prisé des joueurs de l'élite où des policiers ont été photographiés en train de mener leurs investigations jeudi matin.

Le cambriolage s'est produit le soir même où le meneur de jeu a disputé 67 minutes lors de la lourde défaite 4-1 de son équipe face à Côme, avant que l'entraîneur Michael Carrick ne le remplace par Joshua Zirkzee.

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Des voisins ont donné l'alerte après avoir aperçu trois « hommes inconnus » dans le jardin à l'arrière de la propriété, mais les malfaiteurs ont pris la fuite avant l'arrivée de la police, dix minutes plus tard. Confirmant qu'une enquête approfondie était en cours, un porte-parole de la police du Cheshire a déclaré : « Vers 20 h 30, le mercredi 21 octobre, la police a été appelée après le signalement d'une activité suspecte à une adresse située dans le secteur d'Alderley Park, à Nether Alderley.

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« La personne qui nous a appelés a signalé la présence de trois hommes inconnus dans le jardin à l'arrière d'une propriété voisine. Des policiers se sont rendus sur place et, à leur arrivée, les suspects avaient disparu. Ils ont toutefois découvert qu'un cambriolage avait été commis à cette adresse et que plusieurs objets avaient été volés. »

Les enquêteurs lancent un appel à témoins

Le cambriolage de mercredi est le dernier d'une série de vols très médiatisés visant des footballeurs installés dans le nord-ouest de l'Angleterre. Le coéquipier de Fernandes en sélection et défenseur de Manchester City Ruben Dias avait été victime d'un cambriolage à son domicile d'Alderley Edge en janvier, tandis que Jack Grealish, Raheem Sterling et Riyad Mahrez ont également subi des faits similaires ces dernières années.

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Appelant les habitants du secteur à transmettre toute information susceptible d'aider les policiers à retrouver les auteurs, l'inspecteur David Jarvis a ajouté : « L'enquête n'en est pour l'instant qu'à ses débuts et nous sommes déterminés à faire tout notre possible pour retrouver les responsables. Dans le cadre de nos investigations, nous souhaitons entendre toute personne qui se trouvait dans le secteur à ce moment-là et pense avoir été témoin de quelque chose de suspect. »

Le club apporte tout son soutien

Getty Images

Les dirigeants de Manchester United apportent actuellement leur soutien au capitaine du club et ont demandé que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée pendant cette période éprouvante. Cette épreuve en dehors du terrain s'ajoute à une semaine difficile pour l'international portugais, alors que l'effectif de Carrick tente de se remettre d'une série de sept matches sans victoire. Manchester United doit retrouver la Premier League dimanche après-midi, à domicile face à Bournemouth.