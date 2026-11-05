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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Une bagarre étrange » : Maguire accusé d'avoir attrapé une star de la Roma par une partie sensible

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Ligue des Champions
H. Maguire
S. Castro
Angleterre
Italie
Argentine

A-t-il échappé à l'expulsion ?

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Selon un rapport de presse, Harry Maguire, la star de Manchester United, est accusé d'avoir attrapé Santiago Castro, le joueur de la Roma, par une zone sensible lors de la confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions.

Manchester United est revenu d'un retard de deux buts à zéro pour l'emporter trois buts à deux en seconde période, au stade d'Old Trafford, après un début catastrophique.

La rencontre de Ligue des champions est montée en intensité au point que Maguire, 33 ans, et Castro, 22 ans, se sont querellés d'une manière très étrange.

Selon le journal « The Sun », le défenseur de Manchester United a subtilisé le ballon à l'attaquant par un tacle violent, paraissant se jeter tête la première vers le ballon et les jambes de son adversaire.

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Cela a provoqué la colère de Castro, qui a couru vers l'international anglais et a semblé l'attraper par le cou des deux mains.

Maguire a réagi aussitôt, paraissant saisir de manière spectaculaire l'international argentin par le bas avant de le tirer au sol.

Des images de cet accrochage étrange ont été diffusées, mais elles n'étaient pas concluantes. Les supporters de la Roma ont exprimé leur vive colère sur les réseaux sociaux et ont critiqué sévèrement l'arbitre pour ne pas avoir expulsé Maguire, affirmant qu'il avait attrapé « les parties génitales de son adversaire » avant de le tirer au sol.

Mais l'entraîneur du club de Serie A, Gian Piero Gasperini, n'a pas abordé l'incident après la fin du match.

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