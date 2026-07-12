Une avancée se profile : le Feyenoord se rapproche de l'arrivée de son gardien de but numéro un convoité

Selon le magazine allemand Kicker, Tjark Ernst pourrait bientôt s’engager avec le Feyenoord. Le média indique que les négociations entre le club de Rotterdam et le gardien berlinois sont à un stade avancé.

Selon le média allemand, le club de Rotterdam est sur le point de finaliser l’arrivée du gardien berlinois.

Le gardien de 23 ans n’est toutefois pas la seule cible des Rotterdamois.

Le Celtic, le Borussia Mönchengladbach et le VfL Wolfsburg souhaitent aussi s'attacher ses services.

Wolfsburg était sur le point de finaliser son recrutement, mais sa relégation en 2. Bundesliga a fait avorter l’opération.

C’est pourquoi le club de Volkswagen, comme indiqué précédemment, envisage de recruter le gardien du Feyenoord, Timon Wellenreuther, auprès du « Stadionclub ».

Quoi qu’il en soit, le club de Rotterdam semble avoir franchi une étape supplémentaire vers l’arrivée d’un nouveau gardien. Selon plusieurs sources, Ernst constituerait le premier choix, et il se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre Feyenoord, séduit par la perspective de disputer la Ligue des champions.