Selon FR12, Feyenoord finalise l’arrivée de Charles Vanhoutte et Nacho Ferri. Le directeur technique Devy Rigaux négocie activement avec l’OGC Nice et le KVC Westerlo pour conclure ces deux transferts.

Il s’agirait ainsi de ses deuxième et troisième recrues pour le De Kuip. Arrivé le 1^(er) juin chez les Rotterdamois, le dirigeant belge a déjà accueilli le jeune talent Ilian Hadidi (17 ans), en provenance du Standard de Liège.

Âgé de 27 ans, Vanhoutte, formé à Nice, doit apporter équilibre et leadership au milieu de terrain. Il compte une sélection en équipe nationale mais n’a pas été retenu pour la Coupe du monde cet été.

Ferri, 21 ans, évolue en attaque à Westerlo et partage la même envie de rejoindre le club rotterdamois.

Les deux joueurs sont sous contrat avec leur club actuel jusqu'en milieu d'année 2029. Selon Transfermarkt, Vanhoutte vaut 7 millions d'euros, tandis que Ferri est évalué à 6 millions d'euros.

Départs

Le club a déjà officialisé plusieurs départs : Jeyland Mitchell s’est engagé avec le Sturm Graz, tandis que Steven Benda, Gernot Trauner et Raheem Sterling cherchent encore leur futur point de chute. Malcolm Jeng, lui, retourne au Stade de Reims.

Enfin, les Rotterdamois vont prêter Lucas Gardenier et Ayoub Ouarghi au FC Dordrecht, où Seung-gyun Bae pourrait à nouveau les rejoindre.