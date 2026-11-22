Desire Doue devrait manquer au PSG jusqu’à la fin de la saison.
Les pires craintes se sont confirmées : Desire Doue, joueur du PSG, est gravement blessé. Comme l’a annoncé le Paris Saint-Germain dimanche, l’attaquant a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match contre l’OGC Nice. Doue sera opéré avant la fin du mois.
La saison du jeune Français semble donc terminée. Doue s’est tordu le genou à la 38e minute en changeant de direction, sans intervention d’un adversaire. Il s’est ensuite effondré au sol, a crié de douleur et avait les larmes aux yeux. Le joueur de 21 ans a été évacué sur une civière peu après, sous les applaudissements de tous les joueurs, des supporters et même de l’arbitre.
« À tes côtés, Desire », ont publié les Parisiens sur les réseaux sociaux. L’ailier manquera au club dans sa quête de titres : Doue a joué un rôle décisif dans ses deux sacres en Ligue des champions, en 2025 et 2026.
Pour le PSG, c’est le deuxième grand choc lié à une blessure cette saison. Il y a environ un mois, Khvicha Kvaratskhelia s’était lui aussi rompu le ligament croisé et ne devrait donc plus être disponible d’ici à la pause estivale.
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Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.
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⚽ Comment je suis devenu passionné de football :
Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.
🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :
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