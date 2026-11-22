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Desire Doue devrait manquer au PSG jusqu’à la fin de la saison.

Les pires craintes se sont confirmées : Desire Doue, joueur du PSG, est gravement blessé. Comme l’a annoncé le Paris Saint-Germain dimanche, l’attaquant a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match contre l’OGC Nice. Doue sera opéré avant la fin du mois.

La saison du jeune Français semble donc terminée. Doue s’est tordu le genou à la 38e minute en changeant de direction, sans intervention d’un adversaire . Il s’est ensuite effondré au sol, a crié de douleur et avait les larmes aux yeux. Le joueur de 21 ans a été évacué sur une civière peu après, sous les applaudissements de tous les joueurs, des supporters et même de l’arbitre.

« À tes côtés, Desire », ont publié les Parisiens sur les réseaux sociaux. L’ailier manquera au club dans sa quête de titres : Doue a joué un rôle décisif dans ses deux sacres en Ligue des champions, en 2025 et 2026.

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Pour le PSG, c’est le deuxième grand choc lié à une blessure cette saison. Il y a environ un mois, Khvicha Kvaratskhelia s’était lui aussi rompu le ligament croisé et ne devrait donc plus être disponible d’ici à la pause estivale.