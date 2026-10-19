Selon plusieurs médias turcs concordants, Sergen Yalcin devrait prendre les rênes de la sélection. Un accord aurait déjà été trouvé avec l’entraîneur de 53 ans, qui dirigeait encore Besiktas, l’un des grands clubs de Süper Lig, jusqu’à la mi-mai. D’après ces informations, l’annonce officielle devrait intervenir après la réunion du conseil d’administration de la Fédération turque de football (TFF), mardi.

Montella avait été limogé début octobre après trois ans en poste. L’Italien avait mené la Turquie jusqu’en quarts de finale d’un Euro 2024 réussi, puis qualifié pour la Coupe du monde 2026 l’équipe emmenée par la star du Real Madrid Arda Güler. Mais lors du tournoi en Amérique du Nord, deux défaites d’entrée avaient rapidement scellé une élimination décevante dès la phase de groupes. Quatre revers en Ligue des nations ont suivi lors de la dernière fenêtre internationale.

Les lourdes défaites à domicile contre l’Italie (1-4) et en Belgique (0-3), notamment, ont suscité le mécontentement et fragilisé de plus en plus Montella, qui a finalement été limogé. Arda Turan a d’abord été considéré comme le candidat privilégié pour lui succéder, mais l’ancien international turc a décliné l’offre, préférant poursuivre au Chakhtior Donetsk, où il est sous contrat jusqu’à l’été prochain. Turan avait pris les commandes du grand club ukrainien en 2025.

Sergen Yalcin devrait prendre les rênes de la Turquie, qui voulait à tout prix un entraîneur turc

La Fédération turque aurait également approché Abdullah Avci, dont le dernier poste était à Trabzonspor, jusqu’en août 2024. Il avait déjà dirigé la sélection nationale de novembre 2011 à août 2013. Mais Avci n’était pas disponible non plus : Sergen Yalcin semble donc être le troisième choix. Selon les informations disponibles, la Fédération a rapidement décidé de miser sur un entraîneur turc, après avoir confié la sélection à deux techniciens étrangers, l’Italien Montella et son prédécesseur allemand Stefan Kuntz.

Getty Images

Comme le candidat prioritaire Arda Turan, Yalcin a conservé une grande réputation de ses années de joueur et est une légende à Besiktas. Ce gaucher de génie a disputé 37 matches avec la sélection turque, inscrivant cinq buts. Il avait joué un rôle majeur dans la qualification pour l’Euro 2000, avec cinq passes décisives et un but. Il a ensuite disputé trois matches lors du tournoi en Belgique et aux Pays-Bas, après avoir déjà joué deux fois pour la Turquie à l’Euro 1996. Yalcin avait manqué la Coupe du monde 2002, terminée à la troisième place par les Turcs, en raison d’une blessure au ligament croisé.

Sergen Yalcin a mené Besiktas au doublé en 2021

Après avoir mis fin à sa carrière en 2008, il a d’abord entraîné les jeunes de Besiktas. De 2013 à début 2020, Yalcin a ensuite dirigé plusieurs clubs turcs, généralement pour de courtes périodes, avant de prendre pour la première fois les commandes de l’équipe première de Besiktas. À l’été 2025, il a fait son retour sur le banc de son club de cœur, mais a démissionné à la mi-mai de cette année et n’a plus entraîné depuis. Le plus grand succès de sa carrière d’entraîneur reste le doublé championnat-coupe remporté avec Besiktas lors de la saison 2020-2021.

Yalcin ferait ses débuts comme sélectionneur le 12 novembre, lorsque la Turquie recevra la Belgique en Ligue des nations. Trois jours plus tard, elle se déplacera en France pour affronter l’équipe de son nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane. Après quatre défaites pour commencer la compétition, la relégation des Turcs de la Ligue A de la Ligue des nations est déjà pratiquement actée.