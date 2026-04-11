Une attaque madrilène fulgurante : la Liga s'est jouée dans les « coulisses »

Dans un éditorial au ton tranché publié par le quotidien espagnol « AS » sous le titre « Hommage à Negreira », le journaliste Tomás Roncero y dénonce avec vigueur le système arbitral espagnol, qu’il accuse de perpétuer une « injustice historique » à l’égard du Real Madrid, estimant que les événements du dernier match contre Gérone ne sont que la suite de ce qu’il appelle « l’héritage de Negreira ».

L'article, à lire ci-dessous, commence ainsi :

« Le désespoir s’est insinué dans le cœur des Madrilènes après le revers à Majorque, où chacun a cru le titre de Liga perdu. »

Pourtant, l’espoir demeurait : une victoire au Bernabéu contre Gérone pouvait encore mettre la pression sur le Barça, en attendant un coup de pouce des « frères » de l’Espanyol lors du derby du Camp Nou. Mais le football espagnol semble incapable de tourner la page de ses heures les plus sombres.

Le jour du match, l’équipe arbitrale a semblé rendre hommage à José María Enríquez Negreira, celui dont les décisions ont maintes fois pénalisé le Real Madrid, que ce soit sur le terrain ou depuis son poste de vice-président de la commission des arbitres, où il a perçu des millions du club catalan.

Dans n’importe quel championnat respectueux des règles, le destin du FC Barcelone aurait été la relégation et la déchéance de ses titres, comme ce fut le cas pour la Juventus, mais ici, en Espagne, l’« héritage » semble toujours bien vivant.

À la 88^e minute face à Gérone, l’incident dépasse l’erreur humaine : un penalty flagrant sur Kylian Mbappé, visible à l’œil nu, a été ignoré.

On pourrait excuser l’arbitre de terrain, Alberola, pour ne pas avoir vu le coup porté par Vitor Reis, mais que dire de Daniel Jesús Troguello Suárez, posté devant les écrans de la VAR à Las Rozas ?

Trujillo a vu Mbappé saigner, il a examiné le coup de pied avec sang-froid, puis il a choisi de ne rien signaler. Cette inaction ne relève pas d’une simple erreur d’appréciation : c’est une décision consciente de ne pas faire son travail. Même les détracteurs du Real Madrid n’ont pas trouvé d’explication à cette farce, et nos téléphones se sont remplis de messages d’étonnement.

Sans surprise, cet arbitre, originaire de Tenerife – ville où le Real Madrid avait perdu deux titres dans les années 1990 dans des circonstances controversées – semble systématiquement freiner les ambitions madrilènes : la saison dernière, il nous avait déjà privés de trois penalties à Pampelune ; ce dimanche, il a achevé le travail.

En tolérant l’expulsion non sifflée de « Gérard Martin » lors du derby madrilène et en faisant aujourd’hui preuve d’une indifférence flagrante face aux erreurs d’arbitrage, on peut le constater avec amertume : ils ont gâché le championnat. Le « Clásico » de mai a perdu toute valeur, le titre s’étant joué dans les bureaux et les coulisses avant même d’être disputé sur le terrain.