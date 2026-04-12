La star portugaise Cristiano Ronaldo, qui évolue au sein du club saoudien Al-Nassr, envisage de prolonger sa carrière de plusieurs années, ce qui pourrait lui ouvrir la voie d’une participation à la Coupe du monde 2030, malgré son âge avancé.

Âgé de 41 ans, il maintient un niveau de performance remarquable avec son club et envisage donc sérieusement de prolonger sa carrière.

Le capitaine de la sélection portugaise a confié, dans une déclaration reprise par le compte officiel de Fabrizio Romano, expert du marché des transferts, sur la plateforme X : « Je n’ai pas totalement exclu la possibilité de jouer la Coupe du monde 2030. Si je continue à marquer chaque semaine à 41 ans, je pourrai peut-être jouer encore quatre ans. »

L’édition 2030, qui se tiendra au Maroc, au Portugal et en Espagne, pourrait ainsi constituer un moteur supplémentaire pour « El Don » afin de disputer la plus célèbre des compétitions mondiales devant les supporters de son pays.

Ses propos, qui ont suscité autant d’enthousiasme que de scepticisme, reposent sur des performances concrètes : buts hebdomadaires, records battus et une compétitivité intacte malgré le temps qui passe. Si le défi reste immense, sa simple évocation rend l’hypothèse crédible.

Personne ne peut ignorer que la star d’Al-Nassr est l’une des plus grandes légendes du football, et il est difficile de contester son statut de meilleur buteur de l’histoire du sport.

Inlassable compétiteur, il ne connaît pas le mot « abandon » et continue d'imprimer sa marque partout où il passe, faisant trembler les filets adverses avec une régularité déconcertante. Certains experts n'hésitent pas à le présenter comme le plus grand toucheur de balle de l'histoire.

Avec 968 buts marqués au cours de sa carrière, il trône en effet au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire.

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