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Hamburger SV v Eintracht Frankfurt - Google Pixel Women's BundesligaGetty Images Sport
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« Une année sans football parce que j'ai bousculé un garçon à l'entraînement » : une star de l'Eintracht Francfort livre des confidences insolites

La joueuse internationale Lisanne Gräwe a fait ses débuts dans la Google Pixel Frauen-Bundesliga à l'âge de 17 ans. Et pourtant, elle avait failli abandonner très tôt sa carrière de footballeuse.

Lisanne Gräwe fait partie de la nouvelle génération de footballeuses allemandes qui comptent bien faire sensation lors de la Coupe du monde 2027 sous le maillot à l'aigle. 

Depuis 2023, la milieu de terrain de 23 ans est sous contrat avec l’Eintracht Francfort et elle se sent capable, avec ses coéquipières, de remporter un titre dès cette saison – de préférence l’UEFA Women’s EuroCup dès cette saison – la semaine prochaine, le match aller de la demi-finale contre la grande équipe suédoise du BK Häcken est au programme : « Je souhaiterais – tant pour l’Eintracht en général que pour moi personnellement – que nous puissions remporter ce titre ! », a déclaré Gräwe à la présentatrice Rena Schwabl dans le dernier épisode de son émission « lupfen & labern » sur MagentaSport.

Dans son émission, Rena Schwabl rencontre des footballeuses et les accompagne dans des lieux insolites, loin des terrains de football. 

Débuts en Bundesliga à 17 ans

Gräwe a raconté à Schwabl qu’enfant, elle rêvait de devenir soit « princesse, soit vétérinaire » et qu’elle avait chez elle une chambre décorée sur le thème de la princesse Lillifee. Elle a commencé le football dès l’âge de cinq ou six ans, mais elle a arrêté pendant un an pour une raison assez curieuse. « J’ai aussi fait une pause d’un an dans le football parce que – ça m’a vraiment mis mal à l’aise – j’avais fait une faute sur un coéquipier à l’entraînement. Et je trouvais ça vraiment grave, en tant que fille, de faire une faute sur un garçon. […] J’ai alors fait une pause d’un an, puis mon frère m’a ramenée à l’entraînement », raconte-t-elle.

À 17 ans, elle a finalement fait ses débuts en Bundesliga féminine au VfL Wolfsburg, aux côtés de son idole Alexandra Popp. Lors du match d'adieu de Popp en équipe nationale, Gräwe a ensuite fait ses débuts avec la sélection allemande. « C'est le rêve de toute footballeuse ! », déclare-t-elle. 

Tous les épisodes de « lupfen & labern » sont disponibles sur la chaîne YouTube de MagentaSport. Vous trouverez l'épisode actuel avec Lisanne Gräwe ici


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