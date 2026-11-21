Partager Suivez GOAL sur Google

Des informations de presse ont révélé la raison de la célébration du Brésilien Wenderson Galeno, ailier d'Al-Ahli, après le but qu'il a inscrit lors du Clasico face au rival historique, Al-Nassr.

Publicité

Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Nassr, hier vendredi soir, au stade Al-Inma de Djeddah, lors d'un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a été marquée par le brio de Galeno, auteur du troisième but à la première minute du temps additionnel de la première période, d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface que le Brésilien Bento, gardien d'Al-Nassr, n'a pas su maîtriser.

Sitôt le but inscrit, l'ailier brésilien s'est dirigé vers le bord du terrain en désignant son genou, une célébration dont certains n'ont pas saisi la véritable signification, avant que le quotidien saoudien « Al-Riyadiya » n'en révèle la raison.

L'histoire de cette célébration remonte au 29 avril dernier, lorsque Al-Nassr avait battu Al-Ahli 2-0 en Roshn Saudi League, un match qui avait largement écarté Al-Ahli de la course au titre.

Publicité Publicité

Lors de cette rencontre, Galeno s'était sérieusement blessé au genou après un choc avec son compatriote Bento : il était tombé au sol en se tordant de douleur, avant de quitter le terrain sur une civière.

Related Topics

Le plus étonnant reste la réaction du compte officiel d'Al-Nassr sur Instagram après le match : il avait publié une vidéo du moment où l'ailier brésilien s'était blessé, accompagnée de la légende : « Monte le son et vis le moment avec nous ».

Une publication qui avait profondément irrité Galeno. Il avait répondu en demandant pourquoi cette vidéo avait été publiée et si sa blessure avait fait le bonheur d'Al-Nassr, avant de partager l'un de ses buts inscrits contre Al-Nassr, avec ce commentaire ironique : « Je comprends votre colère, bien sûr. Désolé ».

Publicité

Selon le quotidien saoudien, cet épisode est la principale raison pour laquelle Galeno a célébré son but en désignant son genou.

À noter que ce but rappelle les frappes décisives grâce auxquelles Galeno a permis à Al-Ahli de faire la différence dans plusieurs matchs importants, notamment en Ligue des champions de l'AFC Élite.

Publicité

Personne ne peut oublier le but de la star brésilienne contre les Japonais de Kawasaki Frontale en finale de la Ligue des champions de l'AFC Élite 2025, qui avait permis à Al-Ahli de s'imposer 2-0 et de remporter le trophée pour la première fois de son histoire.

Galeno a récidivé lors de l'édition de la saison dernière, en marquant lors de la victoire contre les Malaisiens de Johor Darul Ta'zim en quarts de finale, puis lors du succès face aux Japonais du Vissel Kobe en demi-finales.

Publicité

Ces frappes ont joué un rôle majeur dans la qualification d'Al-Ahli pour la finale de la Ligue des champions de l'AFC Élite 2026, avant que le club ne remporte le titre pour la deuxième fois consécutive, grâce à une victoire en finale contre les Japonais du Machida Zelvia sur un but de Firas Al-Buraikan.

En dehors du but et de sa célébration, Galeno a suscité une autre polémique en raison d'une action du match, à la suite de laquelle certains ont réclamé son expulsion .

Publicité

L'action s'est produite à la 61e minute : Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr, a commis une intervention appuyée sur le Brésilien Roger Ibañez, défenseur d'Al-Ahli, avant que Galeno n'intervienne à son tour sur lui avec la même virulence.

L'arbitre argentin Facundo Tello a décidé d'infliger un carton jaune à Al-Hamdan et à Galeno pour leurs interventions violentes, une décision que n'a toutefois pas partagée l'ancien arbitre égyptien Mohamed Kamal Richa.

Publicité

« Le joueur brésilien (Galeno) aurait dû être expulsé directement, car il est intervenu semelle en avant, avec une force excessive sur la jambe d'Al-Hamdan et sans disputer le ballon », a déclaré Richa au quotidien saoudien « Al-Riyadiya ».

Et d'ajouter : « (L'arbitre) s'est contenté de brandir un carton jaune à Galeno, et a infligé à Al-Hamdan un carton jaune mérité pour une intervention commise quelques secondes plus tôt sur Roger Ibañez. Si Tello avait sifflé après la première faute, Galeno n'aurait pas commis la seconde. »

Publicité

Si cet avis se vérifie, on peut estimer que l'arbitre argentin a pesé sur le résultat de la rencontre, d'autant que le score était alors de 1-1, avant qu'Al-Ahli ne parvienne à inscrire deux buts pour remporter le Clasico.