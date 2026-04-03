Une anecdote insolite à propos de Wout Weghorst : « C'était dingue, j'ai vraiment cru qu'il était malade »

Iliass Bel Hassani a joué aux côtés de Wout Weghorst tant à Heracles Almelo qu'à l'AZ. À la demande de l'émission « De Voetbalkantine » d'ESPN, le milieu de terrain, aujourd'hui à la retraite, se remémore ses souvenirs de l'attaquant de l'Ajax.

C'est à Heracles que Weghorst a fait ses débuts dans l'Eredivisie. « Wout savait marquer. Mais nous sommes des footballeurs et nous aimons les feintes, et Weghorst n'en était vraiment pas capable. Il fallait lui envoyer un long ballon ou un centre. Ça, il savait très bien le faire. »

Bel Hassani rappelle que ce sont ces qualités qui ont permis à Weghorst d’atterrir à Manchester United. « Est-ce que je m’y attendais au vu de sa technique ? Non, vraiment pas », admet honnêtement l’ancien meneur de jeu.

À Heracles, Weghorst a obtenu son transfert à l’AZ, où l’imposant attaquant a tout mis en œuvre pour s’améliorer. « Je rentrais chez moi et je voyais Wout à la salle de sport. Je lui disais : “Mais qu’est-ce que tu fais là, mec ? Rentre chez toi.” Mais il ne voulait pas. Wout cherchait constamment à s’améliorer. »

« À un moment donné, j’ai vraiment cru qu’il était malade. C’était tout simplement pas normal. Mais bon, regardez où il en est arrivé finalement. C’est quand même beau », déclare Bel Hassani à propos de l’attaquant de l’Ajax et international néerlandais à 51 reprises.

Johan Voskamp, ancien attaquant notamment du Sparta Rotterdam et du RKC Waalwijk, est un admirateur de Weghorst. « Il a une mentalité de gagnant et il est sûr de lui. Je trouve ça vraiment exceptionnel. »

De son côté, Voskamp souligne que Weghorst ne craint certainement pas les projecteurs. « C'est parfois le Wout Weghorst Show. C'est pareil avec Wouter Goes. C'est peut-être dans le nom. Il ne s'agit pas seulement de toi. Donc, si tu as perdu un match, tu n'as pas besoin de gesticuler et de te rouler par terre en pleurant. Sinon, les caméras se braquent sur toi et tu te retrouves à nouveau dans les journaux le lendemain. »