Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a essuyé de nouvelles critiques après une prestation jugée insuffisante lors du match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo, lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Ahmed Atef, ancienne star de l’équipe nationale saoudienne, a déclaré lors de son passage dans l’émission « Dorina Ghir » : « La présence de Ronaldo à la Coupe du monde 2026 est un atout en matière de leadership et de moral, mais sur le plan sportif, le Portugal a besoin d’un avant-centre plus efficace, tant sur le plan technique que physique, et il ne devrait pas être titulaire. »

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Il a ajouté : « Roberto Martínez, le sélectionneur du Portugal, dispose d’excellents atouts, mais il ne tire pas le meilleur parti de ceux-ci, et il n’accomplira rien avec cette équipe pleine de stars. »

Concernant la performance éclatante de Lionel Messi face à l’Algérie, il a commenté : « C’est un joueur d’une autre planète : il résout tous les problèmes et donne tout, car il fait des choses qui dépassent le cadre du football, et l’Algérie a beaucoup souffert face à lui. »

Il a conclu : « La sélection algérienne a commencé à reprendre confiance lorsque Messi est sorti, car il faisait tout : il récupérait le ballon, il passait, il tirait et il marquait. »

Les Algériens s’étaient inclinés 3-0 face à l’Argentine lors de la première journée de la phase de groupes du Mondial américain.



