Rafa Alkorta, ancien défenseur du Real Madrid, estime que le Barça dirigé par Hansi Flick propose un style tactique singulier que le club merengue ne peut reproduire, saluant le pressing intense que la formation catalane impose à ses adversaires depuis le début de la saison.

Le Barça et le Real Madrid se partagent la tête de la Liga après avoir remporté chacun 3 victoires lors des journées d'ouverture, mais la formation catalane devance son rival de deux buts au nombre de réalisations, ayant atteint la barre des 12 buts, dans un début de saison offensif fort pour les deux équipes.

Alkorta a déclaré, lors de sa participation à l'émission de radio « El Larguero » sur la chaîne « Cadena SER » : « Ceux qui pensaient qu'une équipe pouvait faire ce que fait le Barça devraient l'oublier. Nous ne verrons jamais le Real Madrid pratiquer le style de pressing qu'exerce le Barça. »

L'ancien défenseur du Real Madrid a expliqué que le style de pressing du Barça représente l'une des principales différences entre les deux équipes, estimant que ce que proposent les joueurs de Flick exige un système collectif et un engagement tactique difficiles à reproduire.

En revanche, Alkorta a souligné que le Real Madrid n'a pas nécessairement besoin de s'appuyer sur le même style pour réussir, citant les titres remportés par le club au cours des dernières années, dont la Ligue des champions, malgré le fait qu'il ne s'appuie pas sur ce type de pressing de la même manière.

Il a ajouté : « Il est vrai qu'ils n'en ont pas eu besoin, ils ont remporté la Ligue des champions et d'autres titres sans cela, mais je pense qu'il y a un système et un engagement différents au Real Madrid. »

Alkorta estime que la gestion de l'effort physique sera un facteur important pour le Real Madrid, d'autant que le club dispose d'un ensemble de stars qui disputent une saison chargée en matches, avertissant qu'un recours excessif à certains éléments pourrait entraîner une baisse de leur condition dans la seconde moitié de la saison.

Il a fait référence à Jude Bellingham et à ses coéquipiers, estimant que maintenir leurs niveaux actuels jusqu'au mois de mars sera un défi si leur temps de jeu et leur énergie ne sont pas gérés de manière adéquate.