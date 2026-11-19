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L'Espagnol Pablo Sarabia, ancienne star du Sporting Lisbonne, a exprimé sa reconnaissance éternelle envers l'entraîneur José Mourinho, qui lui a offert l'occasion de disputer son premier match avec le Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu, en Ligue des champions, en 2010.

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Sarabia, qui évolue actuellement à Al-Arabi (Qatar), a également salué Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, après avoir eu la chance de partager le vestiaire de l'un comme de l'autre.

Le quotidien portugais O Jogo a relayé les propos tenus par Sarabia lors d'un entretien accordé à Marca : « Je serai éternellement reconnaissant à Mourinho. C'est lui qui m'a permis de vivre l'un des jours les plus heureux de ma vie, lorsque j'ai disputé mon premier match au Bernabéu, et en Ligue des champions. »

Il a poursuivi : « J'avais 18 ans, et c'était une expérience incroyable. Ce que ce jour a représenté pour ma famille était quelque chose d'exceptionnel. Voir la joie sur leurs visages à la fin du match, c'était merveilleux. »

Il a ajouté : « Mourinho est revenu aujourd'hui, et je pense que la situation est différente : nous sommes face à une nouvelle étape et à un autre profil de joueurs. Je lui souhaite de réussir dans son travail, car je pense que le Real Madrid actuel le mérite et en a aussi besoin. »

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On peut dire que Pablo Sarabia a été chanceux dans le monde du football, puisqu'il a eu l'occasion de partager le vestiaire de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, puis celui de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Interrogé sur ce qui distingue chacun d'eux, l'ailier espagnol n'a pas tari d'éloges à leur sujet.

Sarabia a déclaré : « Cristiano est un vrai leader. Il a de la personnalité et de l'ambition. Nous devrions tous le considérer comme un modèle à suivre, pas seulement dans le football, mais dans tous les domaines de la vie. Chacun, dans son métier, doit essayer de s'améliorer chaque jour et se fixer des objectifs à atteindre. »

Et de poursuivre : « Ronaldo en veut toujours plus, chaque jour, et il a poussé ses capacités jusqu'à leurs limites. Quant à Messi, au bout du compte, nous voyons tous son talent et sa façon de comprendre le football. Il a une mentalité différente : il voit tout beaucoup plus vite et prend des décisions qu'aucun autre être humain n'est capable de prendre. »