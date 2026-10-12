Avant le déplacement du grand club belge sur le terrain de l'Inter Milan, mercredi soir en Ligue des champions, deux noms dominent l'avant-match dans la presse italienne : Sommer et Tresoldi. Le premier parce qu'il a gardé les buts de l'Inter pendant des années avant de rejoindre Bruges. Le second parce qu'il est considéré comme un possible espoir pour l'attaque de la Squadra Azzurra, s'il décide de jouer pour l'équipe nationale A d'Italie.





Sommer ne souhaite toutefois pas se mêler de cette question : « Ne me demandez pas quelle sélection nationale il choisira, cela dépend de lui », a déclaré l'ancien gardien du Bayern Munich à la Gazzetta dello Sport. Tresoldi est actuellement capitaine de l'équipe d'Allemagne espoirs et a inscrit 16 buts en 27 matches.

Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp (59 ans) souhaite lui aussi convaincre l'attaquant de rejoindre son équipe, tout comme le nouveau sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini (61 ans). Tresoldi a déjà discuté avec les deux hommes, mais ne veut prendre sa décision que l'été prochain, après l'Euro Espoirs disputé avec la DFB.

S'il est aussi convoité par les sélections nationales que par les clubs, c'est grâce à ses excellentes performances ces derniers mois. Elles ont également impressionné Sommer : « Tresoldi peut sans aucun doute devenir un attaquant européen de tout premier plan. » Ce droitier efficace devant le but est « humble et professionnel ». Pour le Suisse, cela ne fait aucun doute : « Il a les qualités pour jouer dans un grand club. »

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Tresoldi a quitté Hanovre 96, club de deuxième division, pour Bruges en 2025 contre une indemnité de transfert de 7,5 millions d'euros. Il y a réalisé une excellente première saison, au terme de laquelle son équipe a remporté le titre de champion de Jupiler Pro League. Il poursuit sur sa lancée cette saison et compte déjà six buts en dix matches officiels. Tresoldi a notamment marqué lors de la défaite 2-3 contre Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, pour son entrée en lice en Ligue des champions.

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Le week-end dernier, lors de la victoire 4-1 à l'extérieur contre la RAAL La Louvière, il a transformé un penalty pour porter provisoirement le score à 3-0.

Ces derniers mois, l'avant-centre a régulièrement fait l'objet de rumeurs de transfert. Parmi les clubs évoqués figurent notamment le Borussia Dortmund et l'Atlético de Madrid. Le contrat de Tresoldi à Bruges court jusqu'en 2029.