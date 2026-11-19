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L’ancien défenseur de Manchester United Ashley Young estime que le club doit tourner la page Bruno Fernandes. Il appelle Manchester United à remplacer son capitaine, le milieu portugais, par Morgan Gibbs-White, joueur de Nottingham Forest, alors qu’une nouvelle ère s’ouvre sous Mauricio Pochettino.

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L’heure du changement à Old Trafford

L’ancien ailier de Manchester United Young a appelé, à la surprise générale, son ancien club à se séparer de Fernandes. Depuis son arrivée en provenance du Sporting en janvier 2020, le milieu de 32 ans a constamment été le joueur le plus en vue à Old Trafford. Mais alors qu’une nouvelle ère s’ouvre, les doutes grandissent quant à son avenir à long terme.

Avec l’arrivée de Pochettino cette semaine, l’effectif s’apprête à traverser une importante période de transition sur le plan tactique. Fernandes entrerait dans les derniers mois de son contrat actuel. Le meneur de jeu portugais a déjà refusé deux offres de prolongation , ce qui compromet sérieusement son avenir.

Young voit en Gibbs-White le remplaçant idéal

Young est convaincu que le successeur idéal évolue déjà en Premier League. Selon lui, le milieu offensif de Nottingham Forest Gibbs-White est prêt à franchir un grand cap en changeant de club. L’ancien international anglais a livré son avis sans détour dans l’émission Overlap Daily. Il a salué ce que Fernandes a apporté au club, tout en insistant sur la nécessité pour Manchester United de trouver rapidement un nouveau joueur autour duquel bâtir son équipe.

« Il a été incroyable pour le club, c’est le joueur qui s’est le plus distingué, a expliqué Young au sujet du capitaine actuel. Mais il s’est passé beaucoup de choses. D’après ce que nous entendons, il a refusé un nouveau contrat.

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« On veut construire autour d’un joueur. Il aura 33 ans l’année prochaine. L’âge n’est qu’un chiffre, mais il n’est plus à son apogée. Je ne dirais pas qu’il est fini, mais il prend de l’âge. »

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Construire une équipe pour l’avenir

Gibbs-White aura 27 ans en janvier et a récemment gagné sa place en équipe d’Angleterre A. Ses performances régulièrement convaincantes ont fait de lui un joueur incontournable à Nottingham Forest. Young estime que les exigences physiques du football de haut niveau commencent à peser sur l’actuel capitaine de Manchester United.

« Pour ma part, j’irais recruter Morgan Gibbs-White, a indiqué Young. C’est juste un nom que je lance. Mais quand on pense à un numéro 10, on veut construire une équipe autour d’un joueur.

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« Il est jeune, il a faim de réussir et il vient d’intégrer l’équipe d’Angleterre. Je pense qu’il a les qualités pour jouer dans un plus grand club, sans manquer de respect à Nottingham Forest. Et je pense que c’est quelqu’un dont Manchester United a besoin, dans ses meilleures années. Je pense qu’il en a montré largement assez à Nottingham Forest pour pouvoir se dire qu’il peut jouer dans un plus grand club comme Manchester United et assumer la pression qui va avec. »

Des décisions cruciales attendent Pochettino sur le mercato

Manchester United dispose toujours d’une option officielle pour prolonger le contrat actuel de Fernandes d’un mois supplémentaire. En l’exerçant, le club empêcherait son capitaine expérimenté de partir libre cet été. L’activation de cette clause pourrait néanmoins permettre de vendre le milieu vétéran en 2027 afin de dégager des fonds précieux pour les transferts. L’arrivée de Pochettino accentue la pression sur la direction, appelée à résoudre rapidement ce bras de fer contractuel. De son côté, Gibbs-White restera sans aucun doute dans le viseur des grands clubs européens si ses bonnes performances sur la scène nationale se poursuivent.