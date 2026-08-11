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Une ancienne cible du Real Madrid : le Barça fait le premier pas pour boucler une recrue en provenance de la Liga

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Son agent s'est exprimé sur le transfert

Le FC Barcelone a franchi une étape officielle vers une nouvelle recrue en provenance du championnat espagnol pour renforcer son effectif avant la nouvelle saison. 

Le départ de Ronald Araujo à Liverpool a ouvert la porte à une réflexion du FC Barcelone sur ses plans défensifs.

Avec le départ du joueur en Angleterre, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a commencé à étudier de nouvelles options pour renforcer l'axe défensif, dans un difficile équilibre entre les besoins défensifs de l'équipe et d'autres priorités sur le marché des transferts.

De son côté, André Cury, agent de Natan, défenseur du Real Betis, a déclaré lors d'un entretien avec le site « Eram News » : « Il est vrai que le FC Barcelone s'intéresse au recrutement de Natan, mais nous n'avons reçu aucune offre officielle jusqu'à présent. »

Il a poursuivi : « Le FC Barcelone ne m'a pas contacté, mais il a contacté la direction du Betis. S'il reçoit une offre, je pense qu'il pourra partir. »

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Cury a ainsi révélé l'intérêt du FC Barcelone pour le défenseur du Real Betis, le club blaugrana cherchant à s'attacher les services d'un défenseur pour remplacer Ronald Araujo, qui a déjà rejoint Liverpool.

De son côté, le Betis a besoin de générer des liquidités pour assurer son équilibre financier, ce qu'il peut réaliser en vendant Natan, dont le contrat avec l'équipe expire en 2030.

Rappelons que le défenseur brésilien Natan a déjà été une cible du Real Madrid, mais que le transfert ne s'est pas concrétisé.

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