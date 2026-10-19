Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a révélé la raison pour laquelle la confrontation face à Villarreal revêt un caractère particulier à ses yeux, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Liverpool avait remporté ses deux premières journées en Ligue des champions cette saison et espérera poursuivre son parcours parfait lorsqu'il affrontera Villarreal, dirigé par Iñigo Pérez, l'ancien adjoint d'Iraola au Rayo Vallecano.

Pérez devait initialement rejoindre Iraola à Bournemouth en 2023, mais des problèmes liés à son permis de travail ont empêché son transfert d'aboutir.

Araújo a déclaré, lors d'une conférence de presse à la veille de la rencontre entre Liverpool et Villarreal en Ligue des champions d'Europe : « C'est un match particulier pour moi, car c'est mon ami. Nous nous connaissons depuis l'époque de l'académie de l'Athletic Bilbao, nous avons joué ensemble en équipe première, et dès qu'il a pris sa retraite, je lui ai demandé de m'aider en tant qu'entraîneur adjoint au Rayo. »

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Il a ajouté : « Nous avons vécu beaucoup d'expériences ensemble. Il me connaît bien, il sait tout de moi, et je suis aussi son équipe en Liga. Ce sera un match étrange. »

Il a poursuivi : « Des matchs comme celui-ci ne sont pas bons pour la relation entre nous. Nous avions l'habitude de beaucoup parler, mais quand on sait qu'on va affronter son ami, on se parle beaucoup moins. Nous parlions d'habitude de la Premier League, de la Liga, de nos familles et de tout, mais à l'approche du match, nous ne sommes plus autant en contact. »

Liverpool devrait se passer des services de Dominik Szoboszlai et de Jeremie Frimpong lors de la rencontre de mardi, après que les deux joueurs ont été contraints de quitter le terrain sur blessure durant la victoire des Reds face à Brentford sur le score de 2-1 en fin de semaine.

Iraola a commenté : « Je pense qu'il y a des circonstances différentes dans les deux cas. Jeremie Frimpong a subi une nouvelle blessure, grave, et je crois qu'elle est survenue à la deuxième ou troisième minute de son entrée en jeu, c'était difficile à prévoir. »

Il a expliqué : « Nous devons attendre qu'il se rétablisse, mais je pense que son retour avant la trêve internationale sera difficile. Nous essaierons, mais il est difficile qu'il soit prêt à cette date-là. »

Il a enchaîné : « Quant à Dominik Szoboszlai, la situation est différente, car il ne s'agit pas d'une nouvelle blessure. Je pense qu'il est toujours à peu près dans le même état que la semaine dernière. La blessure ne s'est pas aggravée, mais nous devrons peut-être faire preuve de davantage de patience jusqu'à ce qu'il soit totalement rétabli. »

Il a conclu : « Cela ne signifie pas qu'il devra attendre longtemps avant de revenir, car il est à peu près dans la même situation que la semaine dernière. Mais nous devons faire preuve de davantage de patience à son égard, et j'apprécie l'effort qu'il a fourni lors du dernier match pour être disponible, ainsi que sa volonté de contribuer durant un match extrêmement difficile, dont nous savions qu'il serait très physique. »



