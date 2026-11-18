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Le Japonais Kozo Tashima, candidat à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), a ouvert la porte à une possible union avec le Français Philippe Diallo, président de la Fédération française, face au président sortant Gianni Infantino, en vue de l'élection prévue en mars 2027.

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Tashima a exprimé, dans des déclarations au quotidien français L'Équipe, son souhait de s'entretenir avec Diallo, choisi par l'Union des associations européennes de football (UEFA) pour briguer la présidence de la FIFA, en se disant prêt à écouter une proposition de candidature commune ou de rapprochement entre eux.

« Je souhaite avoir une discussion avec Philippe Diallo, et si la question d'une candidature commune ou d'un rapprochement est abordée lors de cet échange, j'entends l'écouter avec un esprit ouvert », a déclaré le candidat japonais.

Et d'ajouter : « Je ne lui ai pas encore parlé, mais sur les points qu'il a évoqués, nous sommes parfaitement en phase. »

Les propos de Tashima font suite à une initiative de Diallo, qui s'est dit prêt à entrer en contact avec l'ancien président de la Fédération japonaise afin d'unir les forces opposées à Infantino, estimant que la convergence de leurs visions pourrait permettre de former un front capable de rivaliser avec le président sortant.

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Lors de l'annonce de sa candidature, Diallo avait déclaré : « Si nous voulons gagner, il faut unir les forces et faire en sorte que ceux qui partagent cette vision se rassemblent pour l'emporter. Les contacts ont déjà commencé. Il (Tashima) a une approche fondée sur les mêmes diagnostics et les mêmes valeurs. »

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Malgré cette ouverture réciproque à un rapprochement, aucune des deux parties n'a annoncé son retrait de la course ni un accord sur une candidature commune. Tashima maintient toujours sa candidature et a par ailleurs émis des réserves sur la manière dont l'UEFA a choisi son candidat pour affronter Infantino.

Tashima a critiqué le retard de l'UEFA à arrêter sa position sur l'élection, soulignant que l'absence initiale de candidat européen l'avait poussé à se lancer dans la course.

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« Au départ, il semblait que personne ne voulait se présenter du côté de l'UEFA. Si leur véritable position est de s'opposer à Infantino, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas moi-même décidé de me porter candidat », a-t-il déclaré, en référence au refus d'Arsène Wenger de se présenter à l'élection.

Il s'est également demandé si une simple convergence des programmes électoraux suffisait à unir les candidats, ou s'il fallait plutôt étudier la stratégie la plus efficace pour rivaliser avec Infantino.

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Président d'honneur de la Fédération japonaise de football, Tashima avait confirmé le dépôt de son dossier de candidature, soutenu par le parrainage de cinq fédérations nationales, soit le minimum requis pour entrer dans la course. Il dispose en outre d'une expérience au sein de la FIFA, puisqu'il siège au Conseil de l'instance internationale depuis 2015.

De son côté, Diallo a obtenu le soutien affiché de l'UEFA, après que les fédérations nationales européennes représentées au Comité exécutif de l'UEFA et au Conseil de la FIFA ont appelé à sa candidature et lui ont apporté leur appui.

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Le président de la Fédération française cherche à élargir sa base de soutien au-delà du continent européen, puisque ce sont les voix des 211 fédérations membres de la FIFA qui désigneront le prochain président.

L'élection doit se tenir lors du Congrès de la FIFA dans la capitale marocaine, Rabat, le 18 mars 2027, tandis que la question d'une union des candidatures de Diallo et de Tashima reste l'un des principaux éléments susceptibles de peser sur la course.