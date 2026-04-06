Une Algérienne brille dans le ciel du Caire… Une nouvelle médaille d'or pour les Tigres à la Coupe du monde de gymnastique

La gymnaste algérienne Kélia Nemour a ajouté un nouveau succès à son palmarès déjà prestigieux en remportant la médaille d'or à la poutre lors de la quatrième étape de la Coupe du monde de gymnastique artistique féminine, organisée dans la capitale égyptienne, Le Caire, et à laquelle participent les meilleures gymnastes du monde entier.

La championne algérienne, âgée de 19 ans, a décroché la première place après une performance impeccable qui a séduit le jury, totalisant 14,266 points, devançant ainsi les Chinoises Kei Qin, qui a terminé deuxième avec 13,166 points, et Qiu Qiwan, qui s'est classée troisième avec 12,833 points.

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Ce sacre intervient seulement un jour après la victoire de Kilia Nemour, qui a remporté la médaille d'or aux barres asymétriques lors de la même compétition, avec un total de 14,033 points, devançant la Chinoise Jiang Shuting (13,700 points) et la Slovène Lucija Rebar (13,100 points), confirmant ainsi sa supériorité sur plusieurs agrès et poursuivant sa domination sur les compétitions de gymnastique artistique féminine.

L'étape du Caire est l'une des étapes de la Coupe du monde de gymnastique artistique 2026, organisée par la Fédération internationale de gymnastique (FIG) selon un système de points cumulatifs pour déterminer les champions de la série sur chaque agrès. Le championnat comprend cinq étapes internationales qui ont débuté en Allemagne, en passant par l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Égypte, pour se terminer en Croatie.

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Kelia Nemour aborde les compétitions de cette saison avec une grande confiance après une série de résultats remarquables. Elle a en effet remporté la médaille d'or aux barres asymétriques lors de l'étape de Bakou (Azerbaïdjan) avec un total de 15,233 points, ainsi qu'une médaille d'argent à la poutre, et a décroché une autre médaille d'argent lors de l'étape allemande de Cottbus.

Elle porte ainsi son palmarès dans la série de la Coupe du monde de cette année à trois médailles d'or et deux d'argent en seulement trois participations, ce qui témoigne de la constance de son niveau et de l'évolution de ses performances techniques.

Cette nouvelle réussite confirme la place de premier plan qu'occupe désormais Kélia Nemour sur la scène mondiale de la gymnastique, Elle est en effet devenue l'une des figures montantes les plus en vue de la discipline et fait la fierté du sport algérien et arabe, d'autant plus qu'elle est en passe de décrocher une place de choix au classement général de la série mondiale, en attendant la dernière étape en Croatie qui désignera les champions de la Coupe du monde de gymnastique artistique 2026.

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