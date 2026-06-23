Une alerte météo urgente menace le match entre l'Angleterre et le Ghana

Le match très attendu entre les équipes nationales d’Angleterre et du Ghana, prévu ce mardi soir pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, pourrait être suspendu en raison d’un violent orage attendu aux abords du stade. Si le match devait être arrêté, ce serait la deuxième fois dans cette Coupe du monde qu’une telle décision serait prise pour des raisons météorologiques.

Selon le site « ESPN », le stade Gillette de Boston, qui accueillera la rencontre, pourrait être traversé par des averses intenses, des éclairs et du tonnerre, avec des températures oscillant entre 15 et 21 °C.

Plus tôt dans la journée, le match France-Irak, disputé à Philadelphie, avait déjà été interrompu à la mi-temps pendant 1 h 45 en raison d’un orage similaire.

Aux États-Unis, les événements en plein air doivent respecter des règles strictes : la suspension des rencontres sportives dès l’approche d’un orage avec éclairs est une obligation légale fédérale destinée à protéger les vies humaines. Les autorités américaines utilisent le « système d’alerte d’urgence » pour diffuser les notifications météorologiques, et c’est la « National Oceanic and Atmospheric Administration » (NOAA) qui évalue la situation et déclenche ces alertes.

Si l’arbitre décide d’interrompre la rencontre, un protocole de reprise progressive s’applique : de nouvelles évaluations météorologiques sont réalisées 15 minutes après l’observation du dernier éclair dans la zone, si les conditions sont jugées sûres, joueurs et spectateurs peuvent regagner le terrain et les tribunes.

La rencontre peut officiellement reprendre trente minutes après le dernier éclair ; toutefois, si un nouvel orage survient pendant ces deux périodes, le décompte est immédiatement annulé et le protocole reprend depuis le début.

Rappelons que l’Angleterre occupe la tête du groupe 12 après sa victoire initiale contre la Croatie (4-2), tandis que le Ghana pointe à la deuxième place suite à son succès face au Panama (1-0).