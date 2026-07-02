Le commentateur algérien Hafiz Deraji a salué la décision des joueurs de l’équipe nationale algérienne concernant le jeune Wassim, victime d’une violente agression aux États-Unis il y a quelques jours.

Les joueurs des « Verts » ont décidé d’accueillir et d’honorer le jeune garçon avant leur match contre la Suisse lors de la Coupe du monde 2026, afin de lui manifester leur soutien après cet incident qui a suscité une vive émotion.

Sur son compte officiel X, Draji a salué « ce geste humanitaire noble qui incarne la solidarité et la loyauté entre Algériens, les joueurs de l’équipe nationale algérienne ont invité notre fils Wassim et son père à assister au match Algérie-Suisse. Il devrait être accueilli et mis à l’honneur au quartier général de l’équipe avant la rencontre, afin d’atténuer les séquelles psychologiques de l’agression barbare dont il a été victime il y a deux jours. »



Cette initiative fait suite à l’agression collective subie par Wassim, 14 ans, détenteur de la double nationalité américaine et algérienne, dans un quartier de supporters à Boston en marge du match Maroc-Pays-Bas lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon la presse algérienne, L’adolescent, qui portait un maillot de l’équipe nationale algérienne tout en venant soutenir le Maroc, a été victime d’une agression collective après l’ouverture du score des Pays-Bas. Une vidéo largement diffusée montre qu’il a été frappé par environ 35 personnes, ce qui l’a fait perdre connaissance avant son évacuation à l’hôpital.

L’incident a provoqué une vague d’indignation en Algérie et a été condamné par de nombreux supporters algériens et marocains sur les réseaux sociaux. Les autorités américaines ont ouvert une enquête officielle afin de faire la lumière sur les circonstances de l’agression, après avoir identifié plusieurs suspects grâce aux images de vidéosurveillance.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a confirmé que l’ambassade d’Algérie suivait de près le dossier avec les autorités américaines pour que toutes les mesures légales soient prises. La famille a indiqué que Wassim était hors de danger et avait quitté l’hôpital, mais restait sous surveillance médicale, tandis que son père engageait des poursuites contre les agresseurs.

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