La rencontre se jouait depuis 21 minutes lorsque Kane s’est soudain emparé du ballon après un corner adverse pour effectuer un six mètres, à quelques mètres du gardien Manuel Neuer. Un geste inhabituel pour un attaquant, même si l’Anglais est bien plus qu’un avant-centre classique et que ce n’est pas un hasard s’il est comparé à un quarterback de football américain. Il n’était donc pas surprenant de le voir adresser un ballon parfait dans la course d’Alphonso Davies, parti dans le dos de la défense d’Arsenal. Serge Gnabry s’est finalement procuré la première grosse occasion du match, brillamment repoussée par le gardien David Raya.

Tout au long de la rencontre, Kane est redescendu loin dans son propre camp, à la surprise même du sélectionneur allemand Jürgen Klopp, pour orienter le jeu. Plus encore qu’il n’en a désormais l’habitude. Il a néanmoins préparé le but du 1-0 de Davies et obtenu le penalty du 2-1, que le joueur de 33 ans a lui-même transformé. Une prestation mémorable, mais aussi historique. Selon le fournisseur de données Opta, Kane est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions, depuis le début de la collecte des données lors de la saison 2003/04, à marquer un but, délivrer une passe décisive et effectuer un six mètres.

Interrogé sur sa passe exceptionnelle, Kane a d’abord répondu après le coup de sifflet final par une question qui pouvait paraître un peu arrogante à première vue, mais qui était surtout justifiée : « Le six mètres ou la passe décisive ? » Car sa passe décisive pour Davies, avant le but de l’ouverture du score, était elle aussi un modèle du genre. « Dans un espace qui n’existe pas », a reconnu l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta.

« J’ai l’impression de voir des images sur le terrain », a expliqué Kane, interrogé à ce sujet. « J’ai dit à Phonzy avant le match : “Quand j’ai le ballon, fais tes appels et j’essaierai de te trouver.” » Sur les réseaux sociaux, dans la presse et parmi les experts, la prestation de Kane a suscité l’admiration dans le monde entier, pendant et après la rencontre.

Harry Kane fait l’unanimité : « C’est peut-être le meilleur joueur que l’Angleterre ait jamais eu »

« Je n’avais encore jamais vu un avant-centre effectuer un six mètres », s’est enthousiasmé la légende des Gunners Thierry Henry, avant d’ajouter : « Il ne joue pas le jeu, il le pense ! » Steven Gerrard a salué sa prestation : « C’est peut-être le meilleur joueur que l’Angleterre ait jamais eu. Je ne peux pas lui faire de plus grand compliment. » Même Declan Rice, auteur du but du 2-2 final, a souligné : « C’est son heure. Il s’améliore avec l’âge et, aujourd’hui encore, il a été incroyable, presque ridiculement bon. »

La presse internationale s’est elle aussi montrée enthousiaste. Kane est « aussi indomptable et inspirant que jamais », a écrit le Daily Mail, tandis que le Sun a salué sa passe : « Kane, qui d’autre, a délivré la passe parfaite. » La BBC a analysé : « Même au regard des standards remarquables de Harry Kane, c’était extrêmement impressionnant. Un moment de génie remarquable. »

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En Espagne, la prestation de l’attaquant a également été largement saluée. « Kane a démontré ses qualités de meneur de jeu grâce à une passe en profondeur sensationnelle », a écrit Mundo Deportivo. Dans Sport , il était question d’un « travail remarquable » et d’une « prestation impressionnante ». Des éloges particuliers qui n’allaient pas de soi pour Kane, alors que le buteur est considéré comme le principal rival des figures de proue de la Liga, Lamine Yamal (FC Barcelone) et Kylian Mbappé (Real Madrid), lors de la remise du Ballon d’Or lundi.

Alors que les deux superstars ont fait leur propre promotion à grand renfort d’autocélébration parfois discutable ces dernières semaines et ces derniers mois, Kane a une nouvelle fois fait preuve d’une retenue rafraîchissante. « Je n’aime pas parler de moi. Pour l’instant, je me concentre sur le match du week-end (contre le SC Fribourg, ndlr), puis j’espère pouvoir profiter de lundi. »