La Fédération brésilienne de football a déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA pour contester l'annulation du but de Vinícius Júnior face à l'Écosse lors de la Coupe du monde 2026, jugeant cette décision « injuste » et contraire aux directives d'arbitrage de la compétition.

Selon le journal espagnol « AS », qui a obtenu une copie exclusive de la lettre, la CBF a exprimé son mécontentement concernant la performance de l’arbitre mexicain César Ramos, ainsi que de l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sur l’action qui aurait pu permettre à Vinícius de réaliser un triplé, soulignant que cet incident constituait une « nouvelle erreur » dans l’utilisation de cette technologie au cours de la compétition.

L’attaquant avait subtilisé le ballon au défenseur écossais Hendrik à la 22e minute et inscrit ce qui aurait dû être le deuxième but brésilien, avant que l’assistance vidéo ne demande une révision de l’action et que l’arbitre ne décide d’annuler la réalisation pour une faute préalable de l’avant-poste auriverde.

Les images au ralenti ont révélé un contact minimal entre les joueurs, ce qui a conduit la CBF à qualifier la décision d’« exagérée » et à invoquer des situations similaires où les buts n’ont pas été annulés.

Dans son courrier, la CBF rappelle que « parmi les points ayant attiré notre attention durant la compétition, l’approche de l’assistance vidéo consistait à respecter l’interprétation de l’arbitre sur le terrain et à n’intervenir que pour les erreurs manifestes. Nous considérons que cette philosophie sert le football et préserve l’autorité de l’arbitre. »

La lettre ajoute que « plusieurs incidents survenus au cours de la compétition ont été conformes à cette approche, notamment une faute potentielle avant le but de l’Argentine contre l’Autriche, un penalty potentiel lors du match entre l’Angleterre et le Ghana à la 78e minute, et un autre lors du match entre le Sénégal et la France à la 58e minute », et soulignant que « l’annulation du but brésilien ne s’inscrit pas dans cette philosophie, une décision qui a surpris jusqu’aux joueurs écossais eux-mêmes ».

En conclusion, la CBF affirme « respecter pleinement le processus décisionnel et ne pas contester l’interprétation technique de l’action, mais simplement demander que les mêmes critères soient appliqués dans tous les matchs et pour toutes les équipes ».

Le texte adresse aussi une critique directe à l’arbitre César Ramos, dont « le bilan avec la Seleção n’est pas des meilleurs » : il avait déjà officié lors du match nul entre le Brésil et la Suisse en 2018, validant un but égalisateur malgré une faute évidente sur un défenseur brésilien.

La lettre se conclut ainsi : « Il est compréhensible que des doutes surgissent lorsque ce même arbitre intervient à nouveau dans une décision cruciale affectant le Brésil lors d’une autre Coupe du monde. »