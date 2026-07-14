L'Espagne a évité de perdre l'un de ses joueurs clés lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à la France, au stade de Dallas.

Lors d’une action controversée, Michael Olise a commis une faute très violente sur la cheville de Rodri, mais l’arbitre n’a pas brandi de carton à l’encontre de la star de l’équipe de France sur cette action.

Sur la plateforme X, le compte « Archivo Far » a dénoncé une « lâcheté » du VAR, dont les officiels n’ont pas alerté l’arbitre principal afin qu’il visionne l’action.

Selon lui, le Français est arrivé trop tard dans sa tentative de récupération du ballon, plantant ainsi la semelle de sa chaussure dans la cheville externe de Rodri et provoquant une entorse.

Selon lui, l’intervention méritait un carton rouge direct, car elle a clairement mis en danger l’intégrité physique du joueur espagnol.

Un carton rouge aurait contraint les Bleus à jouer à dix, une situation délicate alors que l’Espagne menait déjà au score grâce à Mikel Oyarzabal, auteur d’un penalty obtenu par Lamine Yamal après une faute de Lucas Hernandez.

Rappelons que le vainqueur de cette rencontre affrontera, mercredi en finale, le lauréat de l’autre demi-finale, Argentine-Angleterre.