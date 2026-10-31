Manchester United a subi une douloureuse défaite samedi après-midi sur la pelouse de Chelsea. L’équipe de Michael Carrick s’est inclinée 2-0 à Stamford Bridge, où Lisandro Martínez a été le grand fautif en concédant un penalty de manière complètement stupide avant d’être expulsé. Morgan Rogers et Cole Palmer ont marqué pour les Londoniens.

Avant la rencontre entre les deux géants anglais, la pression pesant sur leurs entraîneurs respectifs était au centre de l’attention. Xabi Alonso traversait une période difficile avec Chelsea, tandis que Carrick avait vu Manchester United dégringoler à la seizième place de Premier League. Manchester United a très bien débuté et s’est procuré plusieurs occasions franches d’ouvrir le score en première période.

Chelsea a cru prendre l’avantage au bout d’un quart d’heure grâce à Estevão, qui a conclu une contre-attaque rapide après un travail préparatoire de Pedro Neto. Mais le Brésilien était hors-jeu et son but a été refusé. De l’autre côté, Bruno Fernandes a manqué une énorme occasion après qu’une excellente passe de Bryan Mbeumo l’a placé seul face au gardien Mike Penders.

Manchester United est resté dangereux et Mbeumo a manqué d’un rien un centre de Fernandes. À la 35e minute, Matheus Cunha a cru donner l’avantage aux visiteurs, mais son but a lui aussi été annulé pour hors-jeu. Peu avant la pause, Amad Diallo a envoyé sa frappe largement au-dessus. Chelsea a encore touché le poteau à la suite d’un contact malheureux de Moisés Caicedo.

Après la pause, le match a rapidement tourné à l’avantage de Chelsea. Caicedo a récupéré le ballon dans les pieds de Mbeumo, puis Roméo Lavia a trouvé Rogers grâce à un joli geste. L’Anglais a laissé Martínez et Harry Maguire derrière lui avant de lober subtilement le gardien Senne Lammens : 1-0.

Manchester United a eu peu après une occasion d’égaliser, mais Cunha n’est pas parvenu à toucher un excellent coup franc de Fernandes. Les choses ont ensuite complètement dérapé pour Martínez. L’ancien joueur de l’Ajax a reçu un carton jaune à la 59e minute pour une faute sur Rogers, avant de faire bien pire à peine une minute et demie plus tard.

Sur un centre de Chelsea, Martínez s’est précipité sur Wesley Fofana sans regarder le ballon une seule fois. L’arbitre Peter Bankes a d’abord laissé jouer, mais la VAR l’a rappelé pour revoir l’incident et il a finalement désigné le point de penalty. Martínez a en outre reçu directement son deuxième carton jaune et a dû quitter le terrain après ce geste incompréhensible. Carrick n’a pas daigné accorder un regard à son défenseur à sa sortie.

Palmer s’est chargé du penalty et a doublé la mise à la 64e minute, malgré une main de Lammens sur le ballon. Sept minutes plus tard, Estevão a même cru inscrire le but du 3-0 après un excellent travail préparatoire de Lavia et Palmer, mais sa réalisation a été annulée pour un hors-jeu de justesse.

Dans les dix minutes de temps additionnel accordées, Manchester United est passé tout près de réduire l’écart, mais une superbe frappe lointaine de Mbeumo a heurté la barre transversale après avoir été effleurée du bout des doigts par Penders. Le score en est donc resté à 2-0 et les Red Devils restent bloqués à la seizième place de Premier League. Chelsea grimpe provisoirement à la quatrième place.